De canchas deterioradas a escenarios renovados: Medellín ya recuperó 410 espacios deportivos

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Resumen: Medellín ya ha intervenido 410 escenarios deportivos y avanza en la recuperación de 700 espacios para fortalecer el deporte y la recreación en la ciudad.

La Alcaldía de Medellín continúa avanzando en su meta de recuperar 700 espacios deportivos en diferentes sectores de la ciudad, una estrategia orientada a mejorar los escenarios destinados a la actividad física, la recreación y el encuentro comunitario.

Como parte de este proceso, la alcaldía culminó la renovación de varias pistas multipropósito que presentaban deterioro en sus superficies y estructuras. Las intervenciones permitieron modernizar espacios utilizados para diversas disciplinas deportivas y actividades recreativas.

Las obras incluyeron el retiro de carpetas asfálticas en mal estado, la aplicación de nuevos recubrimientos y la actualización de la demarcación reglamentaria.

Además, se realizaron labores de mantenimiento en sistemas de drenaje, cárcamos y zonas que presentaban acumulación de agua, con el propósito de mejorar las condiciones de uso y seguridad para los deportistas.

La recuperación de estos espacios deportivos también contempló la instalación de sumideros para optimizar la evacuación de aguas lluvias y trabajos de restauración en pasamanos metálicos mediante la sustitución de elementos deteriorados y la aplicación de tratamientos anticorrosivos.

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De manera complementaria, se adelantaron adecuaciones para fortalecer el aprovechamiento integral de los espacios, entre ellas la instalación de bancas, nuevas barandas de protección, mejoramiento de graderías y zonas verdes, así como la adecuación de áreas interiores destinadas a modalidades como el patinaje artístico.

Entre los escenarios deportivos intervenidos se encuentran las pistas multipropósito de Francisco Antonio Zea, en Castilla; Doce de Octubre; El Limonar, en San Antonio de Prado; La Pilarica y El Triángulo, en Laureles.

Según informó la alcaldía, estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura deportiva de Medellín. A la fecha, ya se han intervenido 410 escenarios deportivos en distintos puntos de la ciudad, avanzando hacia la meta de recuperar 700 espacios que fueron identificados con necesidades de mantenimiento al inicio del actual gobierno.

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