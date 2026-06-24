Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez denunció la presencia de colchones, basura y partes de motos en la quebrada La Mansión de Medellín y pidió mayor compromiso ciudadano.

Fico Gutiérrez mostró lo que hallaron en la quebrada La Mansión y lanzó dura advertencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una fuerte advertencia a la ciudadanía tras evidenciar la acumulación de residuos y objetos de gran tamaño en la quebrada La Mansión, también conocida como La Máquina, ubicada en la comuna de Manrique.

A través de sus redes sociales, el mandatario calificó como “vergonzosa” la situación encontrada en este afluente, donde fueron hallados colchones, basura y partes de motocicletas que obstruían el canal y representaban un riesgo para las comunidades cercanas.

Según explicó el alcalde, estos elementos pueden afectar el flujo normal del agua y aumentar la posibilidad de emergencias durante las temporadas de lluvias. Por esta razón, insistió en que las quebradas no pueden ser utilizadas como sitios de disposición de residuos.

El pronunciamiento se produjo mientras la alcaldía adelanta intervenciones en la quebrada La Mansión para mejorar las condiciones hidráulicas del cauce y disminuir el riesgo de inundaciones en el sector. De acuerdo con Gutiérrez, actualmente existen tres frentes de obra activos en Manrique enfocados en la recuperación y adecuación de este afluente.

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El alcalde señaló que, aunque la alcaldía realiza inversiones para intervenir puntos críticos de la ciudad, la participación ciudadana es fundamental para garantizar resultados sostenibles. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad para proteger los cuerpos de agua y evitar arrojar residuos que puedan poner en peligro a otras personas.

Las acciones hacen parte del programa Mi Río, Mis Quebradas, una estrategia con la que Medellín busca reducir riesgos asociados a inundaciones, estabilizar zonas vulnerables y recuperar espacios ambientales en diferentes comunas y corregimientos.

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‼️Esto no puede pasar en Medellín. Lo que encontramos en la quebrada La Mansión o La Máquina es vergonzoso: colchones, basura y partes de motos bloqueando el canal. Están poniendo en riesgo a toda una comunidad. Las quebradas no son botaderos de basura. 🚧 Desde la… pic.twitter.com/JtyeIjL4dv — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 24, 2026

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