Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La UNP tendrá escuela de escoltas y llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay

    El director de la UNP, Didier Blanco, anunció la creación de una escuela para hombres de protección que llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay.

    Publicado por: Melissa Noreña

    La UNP tendrá escuela de escoltas y llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay
    Fotos sacadas de redes sociales.
    La UNP tendrá escuela de escoltas y llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay

    Resumen: El director de la UNP, Didier Blanco, anunció la creación de una escuela para hombres de protección que llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La Unidad Nacional de Protección (UNP) tendrá una escuela para formar a los hombres de protección que integran los esquemas de seguridad, y llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay. Así lo anunció su director, Didier Blanco, durante el debate de control político al que fue citado.

    El anuncio hace parte de la reestructuración de la entidad encargada de proteger a altos funcionarios y líderes del país, que se confirmó en la misma sesión y que llegará con el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

    La decisión de bautizar la escuela con el nombre de Miguel Uribe Turbay busca honrar la memoria del político, quien fue asesinado mientras se encontraba bajo la protección de la propia UNP.

    Lea también: Homicidio en zona rural de Sabaneta: Hombre fue asesinado a tiros en la vereda Pan de Azúcar

    Según explicó Blanco, para que el nombre quede oficialmente asignado solo faltan un par de trámites administrativos, que estarían próximos a cumplirse, por lo que el nombre podría quedar en firme en poco tiempo.

    La nueva escuela estará dedicada a educar y formar a quienes hagan parte de los esquemas de protección de la entidad, en el marco de los cambios que el actual Gobierno busca implementar en la UNP.

    La UNP, que maneja un presupuesto anual de $2,6 billones de pesos, tiene bajo su responsabilidad la seguridad de al menos 12.000 personas en el país, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

    Con esta iniciativa, la UNP busca fortalecer la preparación de quienes tienen en sus manos la seguridad de las personas protegidas, mientras avanza el proceso de reestructuración anunciado por su director.

    Más noticias de Colombia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.