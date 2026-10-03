Resumen: El director de la UNP, Didier Blanco, anunció la creación de una escuela para hombres de protección que llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay.

La UNP tendrá escuela de escoltas y llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay

La Unidad Nacional de Protección (UNP) tendrá una escuela para formar a los hombres de protección que integran los esquemas de seguridad, y llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay. Así lo anunció su director, Didier Blanco, durante el debate de control político al que fue citado.

El anuncio hace parte de la reestructuración de la entidad encargada de proteger a altos funcionarios y líderes del país, que se confirmó en la misma sesión y que llegará con el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

La decisión de bautizar la escuela con el nombre de Miguel Uribe Turbay busca honrar la memoria del político, quien fue asesinado mientras se encontraba bajo la protección de la propia UNP.

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Según explicó Blanco, para que el nombre quede oficialmente asignado solo faltan un par de trámites administrativos, que estarían próximos a cumplirse, por lo que el nombre podría quedar en firme en poco tiempo.

La nueva escuela estará dedicada a educar y formar a quienes hagan parte de los esquemas de protección de la entidad, en el marco de los cambios que el actual Gobierno busca implementar en la UNP.

La UNP, que maneja un presupuesto anual de $2,6 billones de pesos, tiene bajo su responsabilidad la seguridad de al menos 12.000 personas en el país, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Con esta iniciativa, la UNP busca fortalecer la preparación de quienes tienen en sus manos la seguridad de las personas protegidas, mientras avanza el proceso de reestructuración anunciado por su director.

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