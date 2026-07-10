Resumen: La Escuela Municipal de Familias inició en Bello con espacios de formación para padres y cuidadores, enfocados en crianza positiva, prevención del consumo de sustancias y protección de niños y adolescentes.

¿Cómo criar a los hijos en tiempos de redes y vapeo? Bello abrió una escuela para las familias

La Escuela Municipal de Familias comenzó a funcionar en Bello como una nueva estrategia de la Alcaldía para fortalecer el papel de padres, madres y cuidadores en la formación y protección de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa busca brindar herramientas para afrontar los desafíos actuales relacionados con la crianza, el uso de la tecnología y la prevención de diferentes problemáticas sociales.

El primer encuentro, denominado «Conectar para Proteger», reunió a integrantes de la comunidad educativa en una jornada liderada por las secretarías de Educación e Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana.

Durante la actividad se desarrollaron conferencias y espacios de diálogo enfocados en la construcción de entornos familiares seguros y el fortalecimiento de la comunicación dentro del hogar.

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Entre los temas abordados estuvieron la crianza positiva, el acompañamiento de los menores en los entornos digitales, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y del vapeo, así como la importancia de promover relaciones basadas en el respeto, la confianza y el cuidado mutuo.

Además de la capacitación, la Escuela de Familias sirvió como escenario para escuchar las propuestas de la ciudadanía durante la construcción de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia.

Con este proceso, la alcaldía de Bello busca incorporar las necesidades y aportes de la comunidad en las acciones dirigidas a proteger los derechos de esta población.

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