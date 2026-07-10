Resumen: Los atracadores abatidos en Medellín ya son 12 en 2026, según la Secretaría de Seguridad, que destacó la reducción del hurto y el fortalecimiento de la ofensiva contra este delito.

¡Les mandaron una advertencia! Ya son 12 los presuntos atracadores abatidos en Medellín

Los atracadores abatidos durante procedimientos policiales en Medellín ya suman 12 en lo corrido de 2026, según informó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

El funcionario aseguró que todos los casos ocurrieron en medio del uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades o en situaciones de legítima defensa, cuando los presuntos delincuentes, armados, representaban un riesgo para la ciudadanía o para los uniformados.

De acuerdo con Villa Mejía, en cada uno de estos hechos los señalados pretendían cometer hurtos o ya habían ejecutado el delito cuando fueron enfrentados por la Policía.

Añadió que, además de neutralizar la amenaza, las autoridades lograron incautar las armas de fuego utilizadas y, en algunos casos, recuperar los elementos que habían sido robados a las víctimas.

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El secretario Villa Mejía reiteró que la estrategia contra el hurto continúa siendo una de las principales prioridades de la alcaldía y recordó que se mantiene vigente una recompensa de hasta $25 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a personas dedicadas a cometer atracos en la ciudad.

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Asimismo, indicó que durante este año se han realizado más de 9.000 capturas en Medellín, de las cuales cerca de 1.000 corresponden a personas vinculadas con hurtos y atracos.

Según explicó, estos resultados hacen parte de la estrategia implementada desde el inicio de la actual administración para reducir este delito.

Finalmente, el secretario respaldó el actuar de la Fuerza Pública cuando sus actuaciones se desarrollan dentro del marco de la Constitución y la ley. Señaló que la ofensiva contra el crimen continuará y envió un mensaje a quienes delinquen, indicando que el objetivo de las autoridades es mantener la presión para proteger a la ciudadanía y sacar de circulación a quienes cometen atracos.

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