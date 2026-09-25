Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Manuel Villa Mejía se refirió a la inclusión de varias estructuras colombianas en el listado del ‘Escudo de las Américas’. Esto dijo sobre el papel que tendría Medellín.

‘Hay que llamarles como son’: Manuel Villa habló del Clan del Golfo, ELN y disidencias

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, reaccionó a la inclusión del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC en el listado de organizaciones contemplado por el ‘Escudo de las Américas’, iniciativa suscrita por 15 gobiernos del Hemisferio Occidental.

La declaración conjunta, firmada el 22 de septiembre, plantea una mayor coordinación frente al crimen transnacional y contempla medidas como congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado, responsabilidad penal para quienes brinden apoyo material o logístico e intercambio de inteligencia.

Villa calificó la decisión como una noticia que, según sus palabras, había sido esperada y sostuvo que estas organizaciones deben ser identificadas por las autoridades de acuerdo con la naturaleza criminal que les atribuyen.

“Ya no más eufemismos, llamemos las cosas como son”, manifestó el funcionario, quien también aseguró que la nueva coordinación permitirá ampliar las capacidades para enfrentar a las estructuras criminales mediante el trabajo conjunto de diferentes instituciones y agencias internacionales.

Lea también: El cuerpo de John Faber Betancourt se encuentra en Medicina Legal de Medellín

En su intervención, el secretario puso especial atención en el papel que podría tener Medellín dentro de esta estrategia. Según explicó, la ciudad tendrá una participación importante en el desarrollo de capacidades operativas y logísticas relacionadas con el denominado ‘Escudo de las Américas’.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Villa también mencionó encuentros adelantados por la alcaldía con autoridades de Estados Unidos y afirmó que se trabaja en mecanismos de cooperación en inteligencia, investigación y operación, además de posibles esquemas de coordinación entre fiscalías.

El funcionario sostuvo que el crimen organizado tiene conexiones que trascienden las fronteras y que las estructuras que operan en Medellín y el Valle de Aburrá pueden mantener vínculos con organizaciones de mayor alcance.

“El crimen es organizado, el crimen es transnacional y todas las estructuras tienen que ver unas con otras”, afirmó.

El ‘Escudo de las Américas’ contempla inicialmente 24 organizaciones y establece que las acciones contra ellas deberán desarrollarse de acuerdo con las legislaciones y obligaciones internacionales de cada país participante.

Más noticias de Medellín