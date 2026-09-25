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Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín , se encuentra el cuerpo de John Faber Betancourt Morales, de 38 años de edad, nacido el 28 de enero de 1988 en Montenegro, Quindío.

El cuerpo de John Faber Betancourt se encuentra en Medicina Legal de Medellín

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de John Faber Betancourt Morales, de 38 años de edad, nacido el 28 de enero de 1988 en Montenegro, Quindío.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 24 de septiembre de 2026. Las autoridades solicitan a los familiares acercarse a las instalaciones para realizar los trámites correspondientes y obtener información sobre el caso.

La sede está ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín. Para mayor información, los familiares pueden comunicarse al teléfono 604 501 24 20, en las extensiones 36202, 36204 o 36200.