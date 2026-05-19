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Resumen: Medellín amplió los Escuchaderos en el Metro con nuevos espacios de salud mental.

Los Escuchaderos se tomaron el Metro: Medellín abrió nuevos puntos de salud mental

La estrategia de los Escuchaderos continúa expandiéndose en Medellín con la apertura de tres nuevos espacios de acompañamiento emocional dentro del sistema Metro.

La medida busca fortalecer la atención en salud mental para miles de usuarios que diariamente se movilizan por la ciudad.

La Alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín anunciaron la reubicación de estos puntos en las estaciones San Javier, Acevedo y La Aurora.

Según informaron las autoridades, los nuevos espacios comenzarán a operar desde el 19 de mayo en San Javier y Acevedo, ofreciendo mejores condiciones para la atención psicológica y orientación emocional.

De acuerdo con la alcaldía, los nuevos Escuchaderos fueron diseñados para brindar mayor privacidad, ambientes silenciosos y espacios más cómodos para quienes requieren acompañamiento profesional. En el caso de San Javier, el punto funcionará en la zona de torniquetes del metrocable J, mientras que en Acevedo estará ubicado junto al PAC de la estación, en el tercer nivel.

Las cifras entregadas por la alcaldía indican que desde 2024 se han realizado 14.797 intervenciones psicológicas en los puntos instalados dentro del sistema Metro. Durante 2024 se reportaron 6.021 atenciones; en 2025 fueron 7.333 y entre enero y marzo de 2026 ya se contabilizan 1.443 acompañamientos.

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Las estaciones con mayor demanda de este servicio han sido San Antonio, La Aurora, San Javier y Acevedo.

Además, la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, señaló que entre 2024 y 2025 se han invertido más de $77.800 millones en programas enfocados en promoción, prevención y atención en salud mental.

Actualmente, Medellín cuenta con 66 Escuchaderos permanentes distribuidos en comunas y corregimientos de la ciudad.

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