Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se dieron duro! Violento choque entre motos, cuando iban bajando por Los Balsos

    El punto de mayor congestión se concentró exactamente sobre la Transversal Inferior, instantes antes de llegar a la estructura del puente de la calle 34

    Publicado por: SoloDuque

    Choque de motos en los balsos causa congestión
    Foto: Redes Sociales
    ¡Se dieron duro! Violento choque entre motos, cuando iban bajando por Los Balsos

    Resumen: De acuerdo con los reportes ciudadanos, el choque se registró en la calzada de descenso de la Loma de Los Balsos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La movilidad en el suroriente de la ciudad amaneció fuertemente afectada la mañana de este martes 19 de mayo por el sector de Los Balsos. Un accidente de tránsito protagonizado por motociclistas habría generado un importante represamiento vehicular en uno de los corredores viales más transitados en la comuna de El Poblado.

    El incidente ha provocado demoras significativas en los tiempos de desplazamiento de quienes se dirigen hacia sus lugares de trabajo y estudio.

    Ubicación exacta del siniestro

    De acuerdo con los reportes ciudadanos, el choque se registró en la calzada de descenso de la Loma de Los Balsos, metros más abajo del reconocido sector comercial de La Vaquita.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El punto de mayor congestión se concentró exactamente sobre la Transversal Inferior, instantes antes de llegar a la estructura del puente de la calle 34. En el lugar, los conductores de los vehículos implicados se encontraban a la espera de la llegada de los agentes de la Secretaría de Movilidad y de los organismos de emergencia para la atención del caso.

    Impacto en el tránsito y recomendaciones

    En ese momento, el siniestro vial causó una reducción considerable en la movilidad. Los vehículos avanzaron con paso restringido y extrema precaución.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.