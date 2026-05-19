¡Se dieron duro! Violento choque entre motos, cuando iban bajando por Los Balsos

Resumen: De acuerdo con los reportes ciudadanos, el choque se registró en la calzada de descenso de la Loma de Los Balsos

La movilidad en el suroriente de la ciudad amaneció fuertemente afectada la mañana de este martes 19 de mayo por el sector de Los Balsos. Un accidente de tránsito protagonizado por motociclistas habría generado un importante represamiento vehicular en uno de los corredores viales más transitados en la comuna de El Poblado.

El incidente ha provocado demoras significativas en los tiempos de desplazamiento de quienes se dirigen hacia sus lugares de trabajo y estudio.

Ubicación exacta del siniestro

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el choque se registró en la calzada de descenso de la Loma de Los Balsos, metros más abajo del reconocido sector comercial de La Vaquita.

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El punto de mayor congestión se concentró exactamente sobre la Transversal Inferior, instantes antes de llegar a la estructura del puente de la calle 34. En el lugar, los conductores de los vehículos implicados se encontraban a la espera de la llegada de los agentes de la Secretaría de Movilidad y de los organismos de emergencia para la atención del caso.

Impacto en el tránsito y recomendaciones

En ese momento, el siniestro vial causó una reducción considerable en la movilidad. Los vehículos avanzaron con paso restringido y extrema precaución.