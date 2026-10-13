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Resumen: La Policía incautó 3.000 kilos de marihuana ocultos en 97 bultos de abono orgánico en la vía Bogotá–Girardot, a la altura de Fusagasugá. Hay un capturado.

¡Escondida entre abono! Hallaron tres toneladas de marihuana en un camión en plena vía hacia Girardot

En pleno plan retorno de la semana de receso escolar, la Policía Nacional dio un fuerte golpe al narcotráfico al incautar 3 mil kilos de marihuana en la vía Bogotá–Girardot. El cargamento viajaba oculto entre sacos de abono orgánico en un vehículo de carga detenido en jurisdicción de Fusagasugá, Cundinamarca.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el kilómetro 77+200 de esa carretera. Allí, los uniformados capturaron a un hombre de 44 años que transportaba la droga.

La marihuana estaba repartida en 97 bultos, en promedio casi 31 kilos por bulto, y camuflada entre los sacos de abono. Según la Policía, el vehículo cubría la ruta Candelaria–Bogotá.

Durante el operativo también fueron incautados el vehículo y un teléfono celular, que harán parte de la investigación judicial.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De acuerdo con la información disponible, registra antecedentes por contrabando.

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El hallazgo se dio en medio de los controles que la Policía desplegó en las carreteras durante la semana de receso, una temporada con alto flujo de viajeros, como parte del plan retorno.

La institución pidió a la ciudadanía denunciar a tiempo cualquier actividad sospechosa en las vías. También aseguró que seguirá reforzando los controles para frenar el tráfico de estupefacientes y proteger a quienes viajan.

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