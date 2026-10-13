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Resumen: Un cilindro con los colores de Colombia y una pancarta de la 'Jaime Martínez' aparecieron junto al estadio Pascual Guerrero. Antiexplosivos verifica su contenido.

¡Alarma en Cali! Hallan cilindro y pancarta de disidencias junto al estadio Pascual Guerrero

Un cilindro y una pancarta con mensajes de la estructura ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de las Farc, fueron encontrados en las afueras del estadio Pascual Guerrero, en Cali.

Los objetos fueron abandonados en la mañana de este martes 13 de octubre, sobre un andén del escenario deportivo, en la calle 5B con carrera 34, barrio San Fernando, cerca de las piscinas Alberto Galindo.

Unidades antiexplosivos de la Policía verifican el contenido del cilindro, mientras el área permanece acordonada. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trata de un artefacto explosivo.

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Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre quién habría dejado los elementos ni sobre el contenido de la pancarta.

Ante el hallazgo de un objeto sospechoso, la recomendación general es no acercarse ni manipularlo, alejarse del lugar y reportarlo de inmediato a la Policía a través de la línea 123. También es importante seguir las indicaciones de las autoridades y respetar los cordones de seguridad.

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