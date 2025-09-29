Resumen: Alias El Ecuatoriano tenía antecedentes en Ecuador por tentativa de homicidio y asociación ilícita por lo que había sido capturado en 2024 en Guayaquil durante una “narcofiesta” de alias Celso

Escondía joyas, dinero, armas y más: este es al abatido «ecuatoriano» dado de baja en Llanogrande

Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció que en un operativo adelantado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y autoridades de Ecuador, se abatió a alias “EL ECUATORIANO”, enlace internacional de la organización criminal transnacional “Los Choneros” de Ecuador, por narcotráfico y financiación al denominado Clan del Golfo.

El operativo se llevó a cabo la mañana de este lunes 29 de septiembre en Llanogrande, territorio que pertenece al municipio de Rionegro, oriente de Antioquia.

Alias «El Ecuatoriano» tenía antecedentes en Ecuador por tentativa de homicidio y asociación ilícita por lo que había sido capturado en 2024 en Guayaquil durante una “narcofiesta” de alias Celso (cabecilla de Los Choneros), recuperando posteriormente su libertad.

También se pudo establecer por parte de las autoridades que ingresó de manera irregular a Colombia en 2024, al parecer para consolidar alianzas con el Clan del Golfo, relacionadas con el envío de cocaína desde el Magdalena Medio hacia EE.UU.

Además, utilizaba fincas en Antioquia, como centros de acopio de armas y para el acondicionamiento de vehículos con el fin de ocultar estupefacientes, swegún versiones oficiales.

Los choneros es la peligrosa banda liderada por el extraditado narco ecuatoriano «fito», captuirado hace pocos meses en Manta, Ecuador.

