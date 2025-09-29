¡Les salió con fusil! Policía da de baja en Llanogrande a «el ecuatoriano», relacionado con los choneros banda de «fito»

Resumen: En medio del allanamiento, versiones extraoficiales aseguran que alias “El Ecuatoriano” sacó un fusil, lo que provocó que los comandos de la Policía respondieran con fuego

Un operativo de inteligencia de la Policía Nacional en el Oriente antioqueño culminó en un enfrentamiento armado que dejó un criminal abatido. La mañana de este lunes 29 de septiembre, en una finca del sector Alto del Perro, vereda Cabeceras, cerca de Llanogrande, las autoridades dieron de baja a alias “El Ecuatoriano”, un cabecilla de alto valor con vínculos internacionales.

El hombre abatido fue identificado como presunto líder de la organización criminal ecuatoriana “Los Choneros”, y su presencia en Rionegro había encendido las alarmas de seguridad. Los Choneros» han sido designados recientemente como “organizaciones terroristas” por Estados Unidos y son conocidos por sus actividades de narcotráfico y por ser un enlace con bandas que operan en Medellín.

Detalles del Operativo que dejó un muerto y tres capturados en Llanogrande

Se pudo estableer que alias “El Ecuatoriano” había llegado al Oriente antioqueño desde Bogotá con un grupo de hombres. El operativo, desplegado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), buscaba neutralizar las acciones de esta estructura criminal relacionada con el narcotráfico internacional.

En medio del allanamiento, versiones extraoficiales aseguran que alias “El Ecuatoriano” sacó un fusil, lo que provocó que los comandos de la Policía respondieran con fuego, abatiendo al criminal. La acción de las autoridades logró desarticular parte del grupo, pues, además del cabecilla, tres personas fueron capturadas en el lugar de los hechos.

Nexos con el Clan de “Fito” y el Debate Político

La relevancia de este cabecilla se amplía por su conexión con el líder histórico de “Los Choneros”, alias “Fito”, quien fue extraditado hace poco de Ecuador a Estados Unidos. Las alarmas por la presencia de esta banda en Colombia se dispararon al conocerse que “El Ecuatoriano” era un enlace con bandas de microtráfico en la región, lo que subraya la amenaza transnacional del narcotráfico.

Este operativo también se cruza con el debate político, pues “Los Choneros” es la misma banda vinculada a polémicas que involucraron al presidente Gustavo Petro y su supuesta reunión con alias “Fito” en Ecuador, antes del atentado contra Miguel Uribe. El abatimiento de alias «El Ecuatoriano» se presenta como un golpe crucial en la lucha contra estructuras que se han fortalecido en el continente.

La Policía Nacional adelanta estos procedimiento como parte de las acciones para contrarrestar el accionar de grupos criminales en el Oriente antioqueño. La captura de los cómplices y la incautación de material de guerra serán clave para desmantelar por completo esta red criminal que habría extendido sus tentáculos desde Ecuador hasta Colombia.