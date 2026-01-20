Christian Marrugo regresa al DIM como Manager de Relacionamiento Deportivo para fortalecer la identidad institucional, el plantel y el vínculo regional. Foto: Tomada de video

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El ídolo Christian Marrugo regresa al Deportivo Independiente Medellín como nuevo Manager de Relacionamiento Deportivo e Institucional, cumpliendo su promesa de volver al club tras su etapa como futbolista. En este nuevo rol estratégico, el referente de la sexta estrella se encargará de fortalecer la identidad del "Poderoso" a través del acompañamiento humano al plantel profesional, el apoyo a las fuerzas básicas y la consolidación del vínculo entre la institución, la hinchada y la ciudad

El retorno de un ídolo: Christian Marrugo es el nuevo Manager del DIM

Christian Camilo Marrugo, el eterno capitán y artífice de la sexta estrella, vuelve a casa para asumir un rol estratégico: Manager de Relacionamiento Deportivo e Institucional.

Tras haber dejado una huella imborrable como futbolista, Marrugo regresa al “Poderoso” no para vestir los cortos, sino para liderar desde la gestión administrativa y humana.

Su llegada busca consolidar la identidad del club y estrechar los lazos entre la institución, la plantilla y la hinchada.

Este cargo ha sido diseñado para aprovechar la experiencia y el liderazgo que Marrugo siempre demostró en el campo. Sus funciones principales estarán enfocadas en tres pilares:

Una de las tareas de Marrugo será la del acompañamiento Humano. El crack estará cerca del plantel profesional, sirviendo de puente y mentor para los jugadores.

En relación con las fuerzas básicas, el nuevo ‘refuerzo’ Poderoso, apoyará los procesos de formación en las academias, asegurando que los jóvenes talentos crezcan con los valores y el sentido de pertenencia que exige el DIM.

Adicionalmente se explicó que participará en iniciativas comerciales y sociales que busquen acercar al club con su gente y la ciudad de Medellín.

La dirigencia del Medellín enfatizó que esta decisión nace de la necesidad de construir un equipo coherente con su historia.

Para el club, el regreso de Christian representa gratitud y aprendizaje, integrando a un hombre que conoce como pocos lo que significa el “grito de Campeón” y el peso de la camiseta roja.

Con este movimiento, el DIM no solo suma conocimiento técnico, sino que recupera a un símbolo que encarna la garra y el respeto por la cultura del club, proyectando un futuro donde la mística y la gestión profesional caminen de la mano.

[] Una nueva etapa y un nuevo reto que nos llenan de orgullo e ilusión. Christian Camilo Marrugo asume como Manager de Relacionamiento Deportivo e Institucional en el equipo de sus amores, reafirmando el vínculo entre el club, su historia y su gente. ¡Bienvenido, Marru, a… pic.twitter.com/LDumvPb3iC — DIM (@DIM_Oficial) January 20, 2026

