Resumen: La UNP respondió que proteger a quienes participaron en las mesas de la "Paz Total" costó más de $34.500 millones entre diciembre de 2022 y agosto de 2026. El mayor gasto fue en protección personal: $21.810 millones; le siguen vehículos con $10.887 millones. Con corte a agosto de 2026 eran 42 las personas protegidas por su vínculo con los diálogos; en diciembre de 2022 eran 5. La entidad aclaró que las cifras son un costeo operativo y no una certificación de ejecución presupuestal exclusiva de la "Paz Total".

¡Escandalosa cifra! Proteger a los de las mesas de la ‘Paz Total’ le habría costado $34.500 millones a la UNP

Una millonaria cifra volvió a poner la lupa sobre la política de «Paz Total» del gobierno de Gustavo Petro. Según un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que circula en redes sociales, proteger a quienes participaron en las mesas de diálogo le habría costado al Estado más de $34.500 millones entre diciembre de 2022 y agosto de 2026.

El documento, dado a conocer en redes sociales por el representante a la Cámara Simón Molina, corresponde a la comunicación interna MEM-2026-00110925 del 23 de octubre de 2026, con la que la Dirección de Protección de la UNP respondió un derecho de petición sobre el costo de los esquemas de seguridad asociados a los espacios de negociación.

¿En qué se fue la plata?

De acuerdo con la respuesta de la entidad, el consolidado del período registra un valor total de $34.526.771.170,09, distribuido así: $21.810.924.086 en protección personal; $10.887.955.521 en vehículos; $875.389.105 en combustible; $311.504.280 en desplazamientos autorizados, y otros $640.998.176 en conceptos como relevos del personal de protección, medios de comunicación, chalecos y tiquetes.

El documento también detalla cuántas personas contaban con medidas de protección asociadas a los procesos de diálogo en cada corte: 5 en diciembre de 2022; 13 en diciembre de 2023; 28 en diciembre de 2024; 39 en diciembre de 2025, y 42 con corte a agosto de 2026.

Las salvedades de la UNP

La propia entidad advierte en el documento que el universo reportado corresponde a lo que los registros permiten identificar y que podría no comprender a personas protegidas por otras causales —como su condición de servidor público, dirigente social o defensor de derechos humanos— cuya vinculación con un proceso de diálogo no haya quedado registrada.

Además, precisa que los valores corresponden al costeo de las medidas de protección según sus registros operativos y que no constituyen, por sí mismos, una certificación de ejecución presupuestal ni de pagos con imputación exclusiva a la política de «Paz Total», pues las medidas se ejecutaron con recursos generales del Programa de Prevención y Protección, a través de contratos de alcance general que no discriminan la población beneficiaria.

La UNP también recordó que la información de quienes solicitan protección y de los beneficiarios del programa es reservada, según el Decreto 1066 de 2015, por lo que no entregó nombres ni el detalle individual de los esquemas.

La «Paz Total», en el centro del debate

La política de «Paz Total» fue la bandera del gobierno Petro, que entre 2022 y 2026 adelantó mesas de negociación y espacios de diálogo con el ELN, las disidencias de las Farc y otros grupos armados. A esos procesos asistieron voceros y delegados de las organizaciones ilegales, varios de los cuales recibieron esquemas de seguridad del Estado mientras duraron los acercamientos, una práctica que generó polémica desde que se conoció.

Informes de prensa nacional ya habían dado cuenta de convenios y contratos millonarios para la seguridad de delegados de grupos armados en diálogos, así como de los altos costos globales de esa política, que el Gobierno nacional ya anunció que revisa y desmonta en varios de sus frentes.

Cabe recordar que los esquemas de protección para asistentes a los diálogos fueron uno de los puntos más cuestionados por la oposición durante el gobierno anterior, al considerar que recursos del Estado terminaban blindando a integrantes o voceros de organizaciones armadas mientras los acuerdos no se concretaban. La respuesta de la UNP, que ahora circula en redes, pone cifras concretas a ese debate.

El documento completo de la UNP, con el detalle de las cifras, fue compartido este viernes en redes sociales.

Esta es la respuesta de la UNP

Foto: Redes Sociales.

Foto: Redes Sociales.

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