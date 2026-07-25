Resumen: Sean "Diddy" Combs fue trasladado a aislamiento en una prisión federal de Nueva Jersey tras verse involucrado en un altercado con otro recluso. El incidente, que fue controlado por los guardias del centro penitenciario, es materia de revisión y, hasta el momento, no se ha informado si afectará su fecha de liberación. El productor continúa cumpliendo una condena por dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución, mientras mantiene en curso la apelación de su sentencia.

¡Escándalo tras las rejas! Envían a aislamiento a Sean ‘Diddy’ Combs tras altercado con otro recluso

Sean “Diddy” Combs, reconocido productor musical y fundador de Bad Boy Records, fue trasladado a un régimen de aislamiento en el Centro Correccional Federal (FCI) de Fort Dix, en Nueva Jersey, luego de verse involucrado en un presunto altercado con otro recluso, según reportaron NBC News, TMZ, ABC News, PEOPLE e Infobae, que citaron fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la información divulgada por esos medios, el incidente ocurrió a comienzos de esta semana dentro del penal donde el artista cumple una condena de 50 meses. Aunque las circunstancias exactas no han sido confirmadas oficialmente, las versiones conocidas indican que la discusión se habría originado tras un comentario realizado por otro interno.

Los reportes señalan que el personal de custodia intervino de inmediato para controlar la situación y separar a los involucrados. Posteriormente, Combs fue trasladado a un área de aislamiento como parte de los protocolos establecidos por las autoridades penitenciarias.

Se desconocen las consecuencias del altercado

Hasta ahora no se ha informado la gravedad de la pelea ni si alguno de los involucrados resultó lesionado. Tampoco se conoce cuánto tiempo permanecerá en aislamiento o si esta medida derivará en una sanción disciplinaria adicional.

Consultada por varios medios estadounidenses, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos evitó pronunciarse sobre el caso. La entidad explicó que, por motivos de privacidad y seguridad, no divulga información relacionada con las condiciones de reclusión o los procedimientos disciplinarios de los internos.

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La condena que cumple el productor

Combs permanece recluido en la prisión federal FCI Fort Dix desde octubre de 2025, tras ser condenado en un juicio federal celebrado en Manhattan.

El jurado lo declaró culpable de dos cargos por transporte de personas para participar en prostitución. No obstante, fue absuelto de las acusaciones más graves que enfrentaba, entre ellas tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado.

La sentencia impuesta fue de 50 meses de prisión, con descuento del tiempo que permaneció detenido antes del juicio. Además, el productor continúa apelando tanto el fallo como la condena.

La fecha prevista de libertad

Según la información publicada por PEOPLE, la salida de prisión está programada para febrero de 2028, luego de que la fecha fuera adelantada frente al calendario inicial.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha indicado que el presunto altercado vaya a modificar ese cronograma. Mientras tanto, el caso continúa sin nuevos pronunciamientos oficiales debido a la reserva que mantiene el sistema penitenciario sobre este tipo de procedimientos.