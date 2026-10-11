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Resumen: La Fiscalía acusó a Juan Cruz por presunta estafa en modalidad masa, tras recibir denuncias de 45 personas por irregularidades en negocios inmobiliarios en Medellín y el Valle de Aburrá. Los hechos, ocurridos presuntamente entre 2023 y 2026, superarían los $865 millones e incluirían incumplimientos en pagos de arrendamientos, cobros anticipados y acuerdos sobre inmuebles. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

¡Escándalo inmobiliario en Medellín! 45 personas denuncian presuntas estafas por más de $865 millones

Un total de 45 personas denunciaron presuntas irregularidades en negocios de administración, alquiler y venta de inmuebles en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Por estos hechos, Juan Cruz, quien se desempeñaba como copropietario y gerente de un grupo inmobiliario, fue acusado por el delito de estafa en modalidad masa.

De acuerdo con la información del caso, el señalado habría obtenido más de 865 millones de pesos mediante diferentes operaciones inmobiliarias que, presuntamente, ocasionaron perjuicios económicos a propietarios y clientes. Los hechos investigados se habrían presentado entre 2023 y 2026.

Según las denuncias, Cruz habría contactado a sus potenciales clientes a través de redes sociales y llamadas telefónicas. Para generar confianza, presuntamente les presentaba documentos relacionados con la empresa, entre ellos certificados de la Cámara de Comercio e información bancaria.

Así habría operado en los negocios de arrendamiento

Una de las modalidades denunciadas estaría relacionada con contratos de administración de propiedades. Bajo estos acuerdos, el grupo inmobiliario se comprometía a recibir los pagos de los arrendatarios y posteriormente entregar el dinero a los propietarios.

Sin embargo, aunque los inquilinos cumplían con el pago de los cánones, los recursos presuntamente no llegaban a sus destinatarios. Ante los reclamos, los incumplimientos habrían sido justificados con supuestos problemas bancarios o dificultades contables.

Otra de las prácticas señaladas consistiría en ofrecer descuentos a cambio del pago anticipado de varios meses de alquiler, sin contar con la autorización correspondiente.

Además, el gerente habría celebrado acuerdos sobre propiedades que, presuntamente, no estaban bajo la administración de la sociedad ni podían ser ofrecidas por esta.

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Anticipos y garantías que no habrían sido devueltos

Las denuncias también hacen referencia a cobros anticipados que se habrían solicitado como alternativa al requisito de presentar un codeudor para acceder a un inmueble en alquiler.

En esos casos, se les habría pedido a los interesados entregar por adelantado el valor de varios cánones, con la promesa de devolverles el dinero al finalizar el contrato.

No obstante, algunos de los afectados presuntamente no recibieron los inmuebles acordados ni recuperaron los recursos entregados.

Acusación por estafa en modalidad masa

Un fiscal de la Seccional Medellín trasladó el escrito de acusación contra Juan Cruz por el delito de estafa en modalidad masa, mediante el procedimiento penal especial abreviado contemplado en la Ley 1826 de 2017.

El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra y deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario, según la información entregada sobre el caso.

Mientras avanza el proceso judicial, los señalamientos contra Cruz corresponden a presuntas conductas que deberán ser examinadas en las instancias correspondientes.