¡Otro escándalo en el fútbol colombiano! Árbitro de la final de la C dejó jugar a un futbolista expulsado

La final de la categoría primera C de Difutbol (Fútbol aficionado en Colombia) se disputó entre Unión Pacífico de Tumaco y Filipenses de Turbo, y terminó con un escándalo de semejante magnitud a la del Torneo Betplay entre Unión Magdalena y Llaneros.

La polémica se produjo por que el juez central nacido en Risaralda, Brian Llanos, permitió el retorno de un jugador antes expulsado del terreno de juego para que el compromiso no tuviera que culminarse debido a las salidas por sanción de la «cartulina» roja de los jugadores Diego Angulo, Camilo Bernaza y Arley Campas.

Según las imágenes, el árbitro tuvo un diálogo con el entrenador tumaqueño momentos antes que Campas se acondicionara de nuevo rapidamente para volver a la cancha, a pesar de ya haber ingresado al vestuario y generando mayor gravedad el hecho que este mismo jugador marcó el gol de descuento en los minutos finales a culminar el encuentro.

El compromiso final se llevó a cabo en el Estadio JJ Tréllez del municipio de Turbo y culminó con marcador de 2 x 1 sobre los locales, otorgando el título para los mimsos turbeños gracias al empate por la mínima diferencia conseguido en el juego de ida en el departamento de Nariño.

El error arbitral generó disconformidad tanto para los asistentes como para los presidentes y delegados de los clubes que no comprendían lo sucedido, además de reclamar que este tipo de árbitros no deben estar en una final tan importante como la disputada.

Cabe resaltar que la categoría C no permite ascenso a la segunda división del futbol profesional colombiano dado a que pertenece a Difutbol y no a la Dimayor propiamente, sin embargo, el presidente de Turbo FC finalizado el compromiso dejó entre dicho que el municipio se merece y está a la altura de albergar fútbol profesional, tras evidenciar el amplio acompañamiento del público que recibió el compromiso.

En la actual versión de certamen participaron 205 clubes y aproximadamente 5.000 jugadores, además de otorgar un incentivo económico de 150 millones de pesos al campeón más 15 millones si obtenía la valla menos vencida, situación que sí aconteció con Juan Carlos Martínez, portero de Filipenses de Turbo.

Néider Morantes estuvo en la final de la Primera C de Difutbol

#turbo #tumaco #turbaco / Néider Morantes exfutbolista colombiano.

Dialogamos con él y nos dió a conocer su apreciación sobre el partido de la gran final del Torneo de fútbol aficionado Categoría C organizado @DifutbolOficial@TurboFc Vs @AlcaldiaTumaco pic.twitter.com/oPygkxK3iC — AJ Comunicaciones (@ajmix2012) December 22, 2021

