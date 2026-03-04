¡Escándalo en Turbo! Capturan a coordinador de colegio por presunto abuso sexual a menores de 14 años

Resumen: En Turbo, Urabá, el CTI capturó a un coordinador escolar de 66 años acusado de abusar sexualmente de varias estudiantes entre 2024 y 2025. El directivo aprovechaba su cargo de autoridad para realizar tocamientos e actos indebidos dentro del colegio, hechos que salieron a la luz tras la denuncia de una menor. Ahora enfrenta cargos por actos sexuales con menores de 14 años mientras las autoridades investigan si existen más víctimas en el plantel.

En un operativo realizado en Turbo, Urabá, las autoridades capturaron al coordinador de una institución educativa señalado de haber cometido presuntos actos sexuales contra varias estudiantes. El hombre, de 66 años y oriundo de Quibdó, fue detenido luego de meses de seguimiento por parte del CTI y la Policía, bajo orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación.

Según el expediente judicial, los hechos habrían ocurrido de manera sistemática entre el año 2024 y noviembre de 2025. Se presume que el directivo habría aprovechado su posición de máxima autoridad disciplinaria dentro del colegio para cometer tocamientos y otros actos indebidos hacia las estudiantes, utilizando los espacios del plantel para acercarse a las víctimas sin levantar sospechas inmediatas.

La denuncia inicial fue presentada por una menor, cuya identidad se mantiene bajo reserva, y se convirtió en pieza clave para iniciar el proceso judicial.

Tras la captura, el funcionario fue puesto a disposición de la Fiscalía para responder por violación al artículo 209 del Código Penal, relacionado con actos sexuales con menores de 14 años. Mientras tanto, las autoridades educativas locales evalúan la situación dentro del colegio y la comunidad permanece en alerta ante el impacto de este caso, que pone en evidencia la vulnerabilidad de los estudiantes frente a conductas inapropiadas por parte de quienes ocupan cargos de confianza.

De manera preliminar, fuentes ciudadanas, citadas por medios locales, han señalado que podrían existir más denuncias en contra del directivo, las cuales ahora forman parte del proceso judicial en curso. Las autoridades continúan recopilando información para determinar la magnitud de los hechos y garantizar que se haga justicia.

Este caso ha encendido las alarmas en Urabá sobre la seguridad y protección de los menores dentro de las instituciones educativas, destacando la importancia de los mecanismos de denuncia y el seguimiento permanente a quienes tienen responsabilidad sobre la formación y cuidado de los estudiantes.