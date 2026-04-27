Resumen: La Fiscalía adelanta un amplio operativo en más de 300 tiendas de Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en varias ciudades del país, en medio de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos. Las autoridades han realizado allanamientos, ocupado locales con fines de extinción de dominio y confirmado una captura, mientras avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos.

¡Escándalo en Lili Pink! Fiscalía interviene más de 300 tiendas por presunto contrabando y lavado de activos

Un extenso operativo judicial adelantado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se desarrolló en diferentes regiones del país contra establecimientos comerciales de las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty, en el marco de una investigación por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando de textiles.

Las acciones incluyen inspecciones, ocupación de bienes con fines de extinción de dominio y capturas, en una intervención que involucra más de 300 puntos de venta de la compañía Fastmoda, empresa propietaria de las marcas señaladas.

Intervenciones simultáneas y ocupación de locales

De acuerdo con información conocida en el desarrollo del procedimiento, las autoridades han ocupado hasta el momento 62 establecimientos comerciales con fines de extinción de dominio, además de realizar al menos nueve diligencias de allanamiento en distintas ciudades.

Entre las ciudades donde se han concentrado los operativos figura Bogotá, así como otros puntos del territorio nacional, entre ellos Ibagué. La investigación, que según fuentes judiciales recogidas por Caracol Radio se remonta a 2022, busca establecer si habría existido un esquema de ingreso irregular de mercancía al país.

En el mismo contexto, se confirmó la captura de una persona dentro de las diligencias adelantadas por los organismos judiciales, aunque las autoridades no han detallado más arrestos de manera oficial.

Investigación por presunta red de contrabando

El proceso en curso apunta a esclarecer si detrás de la operación comercial de las marcas habría una estructura vinculada al presunto contrabando de textiles y a movimientos financieros que podrían configurar lavado de activos.

Según los elementos que hacen parte de la indagación, la hipótesis de las autoridades contempla la posible utilización de canales comerciales formales para la comercialización de productos que no habrían cumplido los requisitos legales de importación.

Dentro del proceso también se analiza la eventual administración de bienes y recursos relacionados con la actividad investigada, lo que ha derivado en medidas de ocupación provisional.

Administración de bienes bajo la SAE

Como parte de las medidas adoptadas, algunos de los establecimientos intervenidos podrían pasar a administración temporal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar bienes afectados por procesos judiciales mientras se define su situación jurídica.

Este paso se enmarca dentro del procedimiento de extinción de dominio, que busca asegurar activos mientras avanzan las decisiones judiciales correspondientes.

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Pronunciamiento de la empresa Fastmoda

Tras conocerse los operativos, la empresa Fastmoda emitió un comunicado en el que se refirió a la situación jurídica que enfrenta, señalando que el proceso está siendo atendido por sus equipos internos y asesores legales.

En su declaración, la compañía afirmó que enfrenta el caso “de manera directa y responsable”, y añadió que se han presentado “algunas actuaciones formales por parte de las autoridades”, dentro del marco de la investigación en curso.

La empresa también indicó que trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes”, con el objetivo de garantizar el manejo adecuado del proceso.

Llamado a las autoridades y preocupación por el empleo

En medio del desarrollo del caso, Fastmoda hizo un llamado a las instituciones judiciales para tener en cuenta el impacto que la situación podría generar en la operación de la compañía y en el empleo asociado a su actividad.

“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”, señaló la empresa.

Asimismo, la compañía expresó su interés en salvaguardar la estabilidad laboral de sus trabajadores mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Investigación en desarrollo

Por ahora, las autoridades continúan con la recolección de material probatorio y el análisis de los elementos incautados durante los operativos, considerados uno de los procedimientos más amplios realizados recientemente en el país contra presuntas estructuras de contrabando de textiles.

La Fiscalía no ha entregado aún un balance definitivo sobre el número total de capturados ni sobre la totalidad de bienes afectados, mientras el proceso sigue en curso en distintas regiones del territorio nacional.