Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tres policías y un civil fueron judicializados en Bogotá tras ser sorprendidos transportando estupefacientes y panfletos del ELN en un vehículo oficial y una motocicleta hurtada. Durante el operativo se incautaron armas, placas falsificadas y equipos electrónicos. La Fiscalía les imputó delitos como receptación, peculado, falsedad marcaria y porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

¡Escándalo en la Policía! Detienen a tres uniformados transportando droga, armas y panfletos del ELN

En un operativo realizado el pasado 24 de octubre en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, tres integrantes de la Policía Nacional y un civil fueron capturados por transportar estupefacientes y panfletos alusivos al grupo armado ELN.

Los hechos se registraron cuando unidades de vigilancia, que realizaban labores de control en vía pública, se aproximaron a un vehículo oficial que permanecía estacionado y procedieron a requisar a sus ocupantes: los patrulleros Cristian Uribe, Gilberto Silva y Luis Bermúdez.

Durante la inspección del automotor se encontraron varias sustancias ilícitas, impresos con propaganda del ELN, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada, dos armas de dotación policial y dos computadores portátiles.

Esto le podría interesar: ¡Armas, drogas y millonarios negocios! Policía desmantela pareja que abastecían tres bandas en Bosa

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Simultáneamente, fue detenido Jaime Salazar, quien conducía una motocicleta reportada como hurtada y vestía uniforme policial. La moto también estaba equipada con logos de la institución y escoltaba el vehículo interceptado.

Tras las detenciones, la Fiscalía General de la Nación imputó a los cuatro procesados los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Ninguno de los capturados aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras se adelanta el proceso judicial.