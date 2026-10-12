Resumen: El exfuncionario de Fonade Felipe Rodríguez fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por favorecer a un consorcio en un contrato de interventoría por $16.612 millones. Según la Fiscalía, ayudó a corregir la propuesta y facilitó la entrega de documentos fuera del plazo establecido. Por este caso, otras 13 personas también han sido sentenciadas.

¡Escándalo en contratación! Condenan a exfuncionario de Fonade por irregularidades en millonario contrato

Una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Felipe Rodríguez Mariano, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que favoreció a un proponente en un proceso de contratación por más de $16.000 millones.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estableció que en 2017 Fonade abrió una convocatoria privada para contratar la auditoría y supervisión de un proyecto que contemplaba la construcción de 4.678 viviendas en nueve departamentos. Entre las tres empresas invitadas a participar estaba un consorcio que, según la información del caso, había sido referenciado previamente por dirigentes políticos.

Así habría favorecido al consorcio durante la evaluación

Rodríguez Mariano integraba el Comité Evaluador de Propuestas y, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, informó a representantes del consorcio sobre los errores detectados en su oferta comercial y les explicó cómo corregirlos.

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Además, intervino ante los demás evaluadores y facilitó la ampliación de los plazos para entregar la documentación requerida, pese a que la propuesta había sido rechazada el 6 y el 18 de abril de 2017.

La investigación también documentó reuniones entre el entonces funcionario y directivos del proponente, durante las cuales se comprometió a agilizar la emisión de un concepto favorable. Al día siguiente, el comité recomendó aceptar la oferta.

El contrato fue firmado por $16.612 millones

El 8 de mayo de 2017 se suscribió el contrato de interventoría, cuyo valor ascendió a 16.612 millones de pesos. El acuerdo tenía como finalidad supervisar el proyecto de vivienda gratuita y contemplaba un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta agotar los recursos disponibles.

La Fiscalía sustentó el proceso en las actuaciones que atribuyó a Rodríguez Mariano durante la evaluación de la propuesta y en su intervención para facilitar que el consorcio subsanara las inconsistencias identificadas.

Otras 13 personas también han sido sentenciadas

Por estos hechos, el exfuncionario recibió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos.

Según informó la Fiscalía, otras 13 personas, entre particulares y servidores públicos, también han sido sentenciadas en distintas instancias judiciales por el caso. Entre ellas hay dos exsenadores.

La decisión judicial se relaciona con las irregularidades acreditadas en el proceso de selección para la interventoría de un proyecto de vivienda gratuita, en el que la actuación del entonces integrante del comité evaluador favoreció a uno de los proponentes.