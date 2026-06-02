Andrés Solano, cuñado de María José Pizarro la jefe de debate de Iván Cepeda, amenaza directamente a Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta

Resumen: En el material audiovisual, que el propio implicado habría subido a sus redes sociales, Solano —quien es propietario del establecimiento comercial conocido como bar BEFORE— dirige mensajes de grueso calibre e intimidatorios contra el candidato

¡Escándalo electoral! Cuñado de María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda, amenaza en video a Abelardo de la Espriella

Minuto30.com .- Un nuevo y grave episodio de intolerancia sacude la contienda presidencial de cara a la segunda vuelta. En las últimas horas, ha generado fuerte indignación la difusión de un video en el que Andrés Adolfo Solano, pareja de María del Mar Pizarro y por ende cuñado de la Jefe de debate de Iván Cepeda, lanza fuertes amenazas directas contra el candidato presidencial y ganador de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella.

Las polémicas declaraciones

En el material audiovisual, que el propio implicado habría subido a sus redes sociales, Solano —quien es propietario del establecimiento comercial conocido como bar BEFORE— dirige mensajes de grueso calibre e intimidatorios contra el candidato, utilizando frases como:

«Todos los jaguares te vamos a ir a buscar».

«Te van a llevar a donde hay pena de muerte para que te fumiguen».

«Vamos a fumigarte, Abelardo».

Las autoridades competentes ya tendrían plenamente identificado al individuo y están evaluando el material para determinar las acciones judiciales correspondientes ante lo que constituye una clara amenaza a la integridad del candidato.

Los nexos políticos del amenazador

El caso escaló rápidamente a nivel mediático y político debido a los estrechos vínculos familiares del agresor con figuras clave del Pacto Histórico y de la campaña opositora:

Vínculo directo: Andrés Adolfo Solano es la pareja sentimental de María del Mar Pizarro, actual congresista de la República por el Pacto Histórico.

Conexión con la campaña rival: Por consiguiente, el sujeto es cuñado de la también senadora María José Pizarro (hermana de María del Mar), quien actualmente ejerce como jefa de debate del candidato opositor, Iván Cepeda.

Este hecho suma un nivel de máxima tensión a la ya polarizada campaña electoral. Hasta el momento, se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las congresistas involucradas, la campaña de Iván Cepeda o las autoridades que asumirán el caso.

El polémica bar Before de Andrés Solano y María del Mar Pizarro

La reciente reaparición pública de Andrés Adolfo Solano —pareja de la congresista María del Mar Pizarro— a través de un video donde lanza directas amenazas de muerte contra un candidato presidencial, ha revivido uno de los capítulos más oscuros y trágicos de la noche bogotana: el asesinato del joven estudiante Jaime Esteban Moreno.

Es imposible separar el actual escándalo de las graves irregularidades que rodearon a su establecimiento comercial, el bar Before, lugar donde se originó la tragedia del estudiante de la Universidad de los Andes.

Historial de negligencia: El trágico desenlace del 31 de octubre evidenció que el bar operaba bajo graves fallas de seguridad y control. La Secretaría de Salud ordenó su sellamiento por incumplimientos en normas de salubridad y se comprobó que el lugar violaba flagrantemente los horarios de funcionamiento (operando hasta las 4:30 a. m.).

El origen de la violencia: Aunque la brutal golpiza que le costó la vida a Jaime Esteban ocurrió en las inmediaciones del sector, las autoridades determinaron que los altercados y agresiones iniciaron al interior del establecimiento propiedad de Solano y Pizarro.

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Las recientes amenazas de «fumigar» y «buscar» a un contrincante político adquieren un tono mucho más grave y preocupante cuando provienen del propietario de un establecimiento que ya estuvo bajo la lupa de las autoridades por ser el epicentro de desórdenes y actos de violencia extrema con consecuencias fatales.