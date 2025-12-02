Resumen: Katherine Miranda denuncia un posible caso de censura tras el bloqueo del portal Expressen, medio que reveló el escándalo de Verónica Alcocer. MinTIC dice que la orden vino de Coljuegos.

Polémica por el bloqueo al portal que reveló el escándalo de Verónica Alcocer

La congresista Katherine Miranda encendió un nuevo debate nacional tras denunciar un presunto caso de censura relacionado con el portal sueco Expressen, medio que reveló recientemente un polémico reportaje sobre la supuesta vida de lujos de Verónica Alcocer en Estocolmo.

El portal funcionaba con normalidad en Colombia durante la publicación del escándalo, pero horas después, numerosos usuarios aseguraron que ya no podían acceder a la página, lo que levantó sospechas y generó un ambiente de inquietud sobre un posible bloqueo digital.

Ante la creciente controversia, Miranda radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones (MinTIC) solicitando respuestas claras.

La cartera confirmó que el dominio Expressen.se fue incluido en el listado único de sitios a bloquear por Coljuegos el 31 de octubre de 2025, alegando que fue catalogado como presunto sitio de apuestas ilícitas.

Lea también: La adolescente Evelyn Ruiz Durango desapareció en noviembre: Su familia la busca

El MinTIC recalcó que ese tipo de decisiones no están bajo su control y que desconocen las razones específicas detrás de la inclusión del portal en el listado. Sin embargo, para la congresista de la Alianza Verde, las fechas no cuadran y generan más dudas que certezas.

“¿Cómo pudo estar disponible durante la publicación crítica y solo después quedar inaccesible, si según el Gobierno el bloqueo existía casi 15 días antes?”, cuestionó Miranda, quien aseguró que las “incongruencias son evidentes”.

La representante solicitó a la Procuraduría abrir una investigación para esclarecer si hubo uso indebido de las facultades de bloqueo y si se estaría afectando la libertad de prensa. También pidió verificar si otros medios nacionales o internacionales se encuentran en la misma situación.

Miranda insistió en que “en una democracia la prensa no se censura”, y recordó que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder libremente a la información.

Este episodio se suma al ya explosivo caso que involucra a Verónica Alcocer y que mantiene al Gobierno del presidente Petro bajo la lupa pública.

Más noticias de Colombia