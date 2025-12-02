Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La adolescente Evelyn Ruiz Durango desapareció en noviembre: Su familia la busca

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Evelyn Ruiz Durango, una adolescente de 14 años de edad que se encuentra desaparecida en Medellín desde el pasado 20 de noviembre de 2025.

Evelyn es de contextura delgada, piel trigueña y mide 1.65 metros de estatura. Su cabello es negro y ondulado, sus ojos son negros, y tiene boca y labios medianos.

Una seña particular importante para su identificación es un tatuaje en la mano derecha donde se lee “RUIZ”.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Evelyn Ruiz Durango puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación a los números: teléfono fijo 5903108 (extensión 42017) o al celular 3185321745.

