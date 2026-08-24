¡Escándalo alrededor de Ozuna! Modelo lo acusa de presunto maltrato y revela polémicos mensajes

Resumen: La modelo y creadora de contenido Yillian Atkinson acusó públicamente a Ozuna de presunto maltrato durante la relación que, según su versión, habría mantenido con el cantante. A través de redes sociales compartió fotografías, capturas de conversaciones y un registro de llamadas que relacionó con sus señalamientos. Hasta el momento, Ozuna no se ha pronunciado y no existe una confirmación independiente de los hechos ni de una investigación judicial por estas acusaciones.

El cantante puertorriqueño Ozuna quedó en el centro de una controversia luego de que la modelo y creadora de contenido Yillian Atkinson difundiera en redes sociales una serie de acusaciones sobre presuntos episodios de maltrato durante la relación sentimental que, según su versión, ambos habrían mantenido.

Las publicaciones fueron realizadas este lunes 24 de agosto a través de Instagram e incluyeron fotografías, capturas de conversaciones privadas y un registro de llamadas. Atkinson presentó este material como respaldo de los señalamientos que estaba haciendo contra el artista.

Entre las imágenes aparece una fotografía de la modelo junto a Ozuna, sobre la cual escribió: “Si algo me pasa fue Juan Carlos Ozuna”, en referencia al nombre de pila del cantante.

En otra publicación manifestó su molestia por situaciones que, según aseguró, se habrían prolongado desde el año anterior: “Ya me cansé de ser amable y perdonarte todo lo que has hecho desde el año pasado”.

Las imágenes que difundió Atkinson

La modelo publicó fotografías en las que se observan marcas y moretones en diferentes partes de su cuerpo. Al referirse al cantante, escribió: “Él maltrata a las mujeres”.

También relató su versión sobre la relación y los presuntos episodios que habría vivido junto al artista. En una de sus publicaciones afirmó: “Nunca conozcan a sus ídolos. Tras que le acepto sus mariconerías, me daba y abusaba verbalmente”.

Atkinson acompañó ese mensaje con otra afirmación sobre la presunta dinámica que habría existido entre ambos: “Me amaba, pero me caía a puños cada dos semanas”.

Entre el material publicado también aparece una fotografía de una cámara aparentemente averiada. Sobre esta imagen, la modelo escribió: “Lo que le hizo a mi cámara”, relacionando el daño con uno de los episodios que atribuye al cantante.

Capturas de conversaciones y llamadas

Además de las fotografías, Atkinson compartió capturas de conversaciones privadas en las que aparecen intercambios de carácter sentimental y discusiones.

En una de ellas se lee: “Bastante he aguantado para que me sigas humillando”.

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Otra de las conversaciones contiene un mensaje en el que la persona que escribe desde el teléfono de la modelo expresa: “Te dije bien claro que me dejaras quieta y que no me vincularas contigo porque te respetaba, pero si quieres jode vamos”.

Entre los mensajes difundidos también aparece uno de tono afectivo: “Te amo más y yo pienso en ti todos los días”.

La modelo publicó además un historial de llamadas que, según su versión, correspondería a varios intentos de comunicación atribuidos a Ozuna. Junto a este registro, habría manifestado que quería que el cantante dejara de contactarla y de relacionarla públicamente con él.

No hay confirmación independiente de los señalamientos

Hasta el momento, las acusaciones de Atkinson corresponden a declaraciones realizadas públicamente en redes sociales. No se conoce una confirmación pública sobre la existencia de una denuncia formal ante las autoridades ni de una investigación judicial abierta por estos hechos.

Tampoco ha sido posible establecer de manera independiente la autenticidad, fecha o contexto de las conversaciones, fotografías y registros de llamadas publicados por la modelo.

Las publicaciones fueron eliminadas posteriormente, según la información disponible, aunque parte del contenido comenzó a circular nuevamente en redes sociales y en cuentas dedicadas a temas de entretenimiento.

Ozuna no se ha pronunciado

Hasta el momento de publicación de esta nota, Ozuna y su equipo de trabajo no habían emitido una respuesta pública frente a las acusaciones de Atkinson.

Por ahora, los hechos permanecen en el ámbito de los señalamientos realizados por la modelo y no existe una decisión judicial que determine responsabilidad del cantante por las situaciones descritas en sus publicaciones.

El antecedente de Ozuna relacionado con Kevin Fret

Ozuna, cuyo nombre es Juan Carlos Ozuna Rosado, nació en San Juan, Puerto Rico, el 13 de marzo de 1992 y alcanzó reconocimiento internacional dentro de la música urbana.

El artista también ha estado relacionado anteriormente con una investigación en Puerto Rico. En 2019 compareció ante fiscales por las actuaciones relacionadas con la muerte del trapero Kevin Fret y un caso de extorsión.

Durante ese proceso, Ozuna reconoció que había participado en una grabación de contenido íntimo cuando era menor de edad y afirmó que había sido víctima de extorsión.

El cantante negó haber tenido relación con la muerte de Fret y manifestó su disposición de colaborar con las autoridades.

La controversia actual surge a partir de las publicaciones realizadas por Yillian Atkinson y, hasta ahora, no se conoce una respuesta pública del intérprete frente a sus señalamientos.