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Resumen: El concierto ‘Voces por la Vida’ reunió a 32.500 personas en Bogotá en una jornada de música y solidaridad por las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Más de 30 artistas nacionales e internacionales se sumaron al evento, que logró recaudar $11.193 millones. Los recursos serán entregados en su totalidad a Presentes Corporación, organización que estará encargada de orientar el dinero hacia la recuperación de las zonas que sufrieron mayores afectaciones.

¡Un concierto lleno de esperanza! ‘Voces por la Vida’ recaudó más de $11.000 millones para los damnificados

La música fue el punto de encuentro para una jornada de solidaridad que reunió a miles de colombianos en Bogotá. Este domingo 23 de agosto se realizó el concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’, un evento desarrollado en el Vive Claro Distrito Cultural con el propósito de reunir recursos para las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Al escenario llegaron más de 30 artistas nacionales e internacionales y, de acuerdo con el balance entregado al finalizar la jornada, 32.500 personas asistieron al evento.

La recaudación alcanzó los $11.193.557.183, dinero que será entregado en su totalidad a Presentes Corporación, organización encargada de orientar los recursos hacia la recuperación de las zonas que sufrieron mayores afectaciones.

La jornada contó con presentaciones de artistas de diferentes géneros. Entre ellos estuvieron Luis Alfonso, La Chinita, Maisak, Draco Rosa, Nanpa Básico, Silvestre Dangond, Greeicy, Maluma, ChocQuibTown, Miguel Bosé, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Andrés Cepeda, Maluma, Manuel Medrano y Grupo Niche, entre otros.

A la convocatoria también se sumó Karol G, quien participó mediante una transmisión en vivo desde Los Ángeles, Estados Unidos.

Música y mensajes para las comunidades afectadas

Uno de los primeros artistas en subir al escenario fue Luis Alfonso, quien aprovechó su presentación para enviar un mensaje a quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia.

“A toda la gente queremos decirles, no están solos, estamos con ustedes, estamos orando, estamos trabajando para ustedes”.

La programación avanzó con la participación de La Chinita y Maisak, quien interpretó algunas de sus canciones, entre ellas ‘Fan de su relación’, ‘Paz mental’ y ‘Te entiendo’.

Durante el evento también hubo espacio para mensajes dirigidos a las personas que enfrentan las dificultades derivadas del terremoto. Nanpa Básico habló sobre el alcance que puede tener la ayuda reunida durante el concierto:

“Ustedes no saben la cantidad de vidas que vamos a cambiar. No se les olvide que hay mucha gente pasándola mal”.

La programación continuó con diferentes propuestas musicales. Silvestre Dangond interpretó ‘Cásate conmigo’ y llamó a mantener la unión frente a la situación que atraviesan las comunidades afectadas.

“Colombia se levanta, Colombia no llora, Colombia sonríe. Colombia se levanta en amor”.

El artista también aprovechó su intervención para hacer una reflexión sobre la emergencia:

“Esto más que un terremoto, esa catástrofe tiene muchos mensajes detrás. Es analizar lo que estamos haciendo, no solamente con nosotros mismos, sino también con la madre tierra”.

Más adelante, Greeicy interpretó ‘Limonar’ y expresó su respaldo a las familias afectadas:

“No están solos, vamos a estar aquí, al pie del cañon el tiempo que sea necesario”.

Los artistas llamaron a mantener la solidaridad

Otro de los momentos de la jornada estuvo protagonizado por Maluma, quien destacó la presencia del público y su aporte a la iniciativa.

“Pero definitivamente los protagonistas de esto somos nosotros, son ustedes. Un aplauso para ustedes, Colombia”.

El cantante añadió:

“Hoy estamos reunidos por una causa muy bonita, muy especial, es volver a levantar a nuestro país”.

También participó ChocQuibTown, agrupación que tuvo una de sus primeras apariciones públicas en Colombia tras su reencuentro en México en junio de 2026.

Goyo habló sobre la importancia de acompañar a las familias que resultaron afectadas:

“Poner nuestro corazón acompañando a todas las familias damnificadas en nuestro país y en los países vecinos que nos ven, como Venezuela, porque estamos por streaming. Esto es un canto para dar gracias por las vidas, porque estamos aquí”.

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La participación internacional estuvo representada, entre otros, por Miguel Bosé, quien hizo un llamado a mantener la solidaridad con quienes perdieron sus bienes y seres queridos.

“Grande es este momento en el cual todo el mundo debe demostrar mucha solidaridad más allá de cualquier cosa. En este momento estamos hablando de familias, de seres, de personas que han perdido todo, casi todo”.

Karol G participó desde Los Ángeles y anunció una donación

La participación de Karol G se realizó mediante una transmisión en vivo. La cantante interpretó ‘Milagros’ y ‘Si antes te hubiera conocido’ y habló sobre el impacto que ha tenido la emergencia en el país.

“Te amo mucho Colombia, me dueles demasiado”.

La artista también se refirió a la respuesta de los colombianos durante estos días:

“Ha sido increíble ver cómo para momentos como estos demostramos quiénes somos y de qué estamos hechos los colombianos: de amor, de hermandad, de empatía, de tolerancia y de poder unirnos”.

Durante su intervención, la cantante anunció un aporte a través de su Fundación Con Cora. Según la información divulgada después del concierto, la donación fue de un millón de dólares para la causa.

Así se reunieron los más de $11.193 millones

La cifra final de $11.193.557.183 se obtuvo a través de distintos mecanismos de aporte.

Según el balance de los organizadores, $4.961.250.000 fueron recaudados mediante Ticketmaster, mientras que los artistas aportaron en conjunto $4.203.904.260.

Las empresas realizaron contribuciones por $1.375.000.000, y otros $653 millones fueron consignados directamente a Presentes Corporación mediante códigos QR.

En este último mecanismo se registraron más de 13.700 aportes. Al sumar las operaciones realizadas por medio de Ticketmaster, la iniciativa superó las 43.000 transacciones.

El concierto también contó con aportes en especie y de trabajo. Artistas, promotores, productores, proveedores, técnicos, medios y otros participantes renunciaron al cobro de honorarios y costos directos. Algunas empresas, además, facilitaron escenarios, equipos, plataformas y otros recursos necesarios para la realización del evento.

¿Qué pasará con el dinero?

Los recursos serán entregados en su totalidad a Presentes Corporación, que tendrá a su cargo la orientación de los fondos hacia los procesos de recuperación de las zonas con mayores afectaciones.

Para acompañar el manejo del dinero se conformará un comité de ejecución y seguimiento. Además, PWC participó en la consolidación de los aportes realizados durante la iniciativa.

El cierre de la programación estuvo a cargo de Grupo Niche, después de las presentaciones de artistas como Galy Galiano, Manuel Medrano y Andrés Cepeda.

Con el cierre del espectáculo también terminó la jornada presencial, pero la posibilidad de aportar continúa abierta.

La campaña continuará recibiendo donaciones

Las personas que quieran seguir apoyando la iniciativa pueden realizar donaciones a través de Ticketmaster.co.

Asimismo, las empresas y organizaciones interesadas en hacer contribuciones pueden solicitar información mediante el correo info@vocesporlavida.com.