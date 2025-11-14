Resumen: La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, iniciará un mantenimiento integral de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, en los barrios Las Independencias 1 y 2, que se extenderá hasta mediados de 2026. Las intervenciones se harán por etapas y con cierres parciales, renovando motores, reductores, cadenas, rodamientos y otros componentes, para garantizar seguridad, eficiencia y continuidad del servicio. Este proyecto, además de facilitar la movilidad de más de 12.000 residentes, es un ícono turístico visitado diariamente por más de 10.000 personas.

Escaleras eléctricas de la Comuna 13 entran en mantenimiento para garantizar su seguridad y funcionamiento

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, iniciará el mantenimiento del sistema de escaleras eléctricas de la comuna 13-San Javier, ubicadas en los barrios Las Independencias 1 y 2. Los trabajos comenzarán en noviembre de 2025 y se extenderán hasta mediados de 2026.

Tras 13 años de operación continua y un uso diario de alrededor de 16 horas, las escaleras eléctricas han cumplido con éxito su función como sistema de movilidad y atractivo turístico. Con el mantenimiento preventivo, se renovarán los principales componentes para asegurar la eficiencia, seguridad y continuidad del servicio.

“Sabemos la importancia que tienen estas escaleras para la comunidad y para el turismo. Por eso, las intervenciones se harán por etapas y con cierres parciales, permitiendo siempre la circulación peatonal a través de las escaleras físicas adyacentes. Nuestro compromiso es mantener en óptimas condiciones esta obra que representa el orgullo y la resiliencia de la comuna 13”, afirmó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

El mantenimiento se desarrollará en dos etapas. La primera, a finales de 2025 e inicios de 2026, incluye revisión de motores, reductores, cambio de aceite e instalación de cerramientos laterales para evitar acumulación de basura. Además, se realizarán mejoras locativas, como trabajos en el talud debajo del tramo 6, construcción de una caja de desagüe en el viaducto y adecuaciones en el mismo tramo.

La segunda etapa, prevista para 2026, contempla el cambio de la cadena de pasos y de tracción de pasamanos, reemplazo de rodamientos, ruedas, switches de seguridad y mantenimiento de la estructura metálica.

Este proyecto, concebido inicialmente como una solución de movilidad para los habitantes del sector, se ha convertido en un ícono turístico, visitado diariamente por más de 10.000 personas y beneficiando a más de 12.000 residentes.

La Secretaría de Movilidad agradece la comprensión de la comunidad y de los turistas por las posibles molestias durante los trabajos, que son necesarias para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de esta infraestructura emblemática de Medellín.