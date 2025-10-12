Implosión de los puentes de la avenida de Las Américas con calle 13

Minuto30.com .- Bogotá vivió un evento histórico en su infraestructura. A las 10:46 de la mañana de este domingo 12 de octubre, se realizó la demolición controlada mediante implosión de los puentes que componen la vital Intersección de Puente Aranda.

La implosión afectó los puentes donde convergen la calle Sexta, la avenida de Las Américas, la calle 13 y la carrera 50, en un sector crucial para la movilidad de la capital.

El proceso fue de una precisión milimétrica. En tan solo 11 segundos después de la detonación, los puentes cayeron y se activaron chorros de agua para mitigar la gigantesca nube de polvo generada por el desplome.

El Objetivo: Velocidad y Reutilización

El propósito de la implosión no era destruir completamente la estructura, sino dividir el tablero viga del puente en pedazos, facilitando su retiro en camiones. Si la demolición se hubiese hecho por métodos convencionales, se habría demorado más tiempo.

El retiro total de los puentes, junto con la limpieza de escombros, tomará cerca de dos meses. Este tiempo representa una optimización radical, ya que los métodos tradicionales podrían haber tardado cerca de un año.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Con esta técnica, se minimizan los daños colaterales y se facilita la limpieza, generando una reducción significativa de escombros.

Se estima que la implosión generó 7.900 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición (concreto y asfalto), los cuales, siguiendo un plan de economía circular, serán reutilizados en la misma obra.