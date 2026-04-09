Resumen: Ecuador aumentará al 100 % los aranceles a productos colombianos desde el 1 de mayo, como parte de una escalada de medidas en medio de tensiones por la seguridad fronteriza. La decisión, que se suma a sanciones comerciales y energéticas entre ambos países, ya está generando afectaciones en el intercambio económico y en las dinámicas de la frontera.

¡Escala la tensión bilateral! Ecuador sube al 100 % los aranceles a productos colombianos

Las tensiones entre Ecuador y Colombia siguen escalando, esta vez con una decisión que impacta directamente el comercio bilateral. El Gobierno ecuatoriano anunció que incrementará al 100 % los aranceles a productos provenientes de Colombia a partir del próximo 1 de mayo, en lo que representa el punto más alto de una serie de medidas adoptadas en los últimos meses.

La disposición fue confirmada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, que justificó el aumento bajo argumentos relacionados con la seguridad en la zona fronteriza.

Según el comunicado oficial, la decisión se adopta “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

Una escalada progresiva en medio de tensiones bilaterales

El incremento no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de ajustes que comenzaron a inicios de año. En febrero, Ecuador fijó aranceles del 30 % a las importaciones colombianas, porcentaje que subió al 50 % en marzo y que ahora se duplicará, alcanzando el 100 %.

Estas decisiones se enmarcan en una estrategia del gobierno del presidente Daniel Noboa, que busca presionar a Colombia para fortalecer las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común.

Desde el país vecino insisten en que la medida responde a una postura soberana. En el documento oficial se indica que el gobierno “se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas”, al tiempo que recalca que “Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”.

Impacto en el comercio y reacciones del sector

El endurecimiento de los aranceles llega en un contexto en el que el intercambio comercial entre ambos países había alcanzado cifras cercanas a los 2.800 millones de dólares anuales, con un saldo desfavorable para Ecuador.

Sin embargo, actores del sector transporte y comercio advierten que la situación actual ya está generando consecuencias. Según testimonios recogidos por medios nacionales, las restricciones han frenado la dinámica económica en la frontera y afectan directamente a quienes dependen de estas actividades.

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“La realidad que refleja todos los señores que somos afectados, los transportistas, los tramitadores y sobre todo las exportaciones e importaciones que están en cero y lo único que está fomentando es el trabajo informal por todo lo largo de la frontera”, afirmó a Noticias RCN Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.

Medidas cruzadas y tensión política

La relación entre ambos países no solo se ha deteriorado en el ámbito comercial. También se han adoptado decisiones en sectores estratégicos como el energético.

Colombia suspendió la interconexión eléctrica con Ecuador, que depende de ese suministro en momentos de déficit, mientras que Ecuador respondió elevando el costo del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de su red de oleoductos.

A esto se suma un reciente cruce de declaraciones entre los mandatarios. El presidente Gustavo Petro, calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como un “preso político”, lo que generó una reacción inmediata del gobierno ecuatoriano.

“Ahora que intentan reinventar al ‘preso político’, quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional”, publicó Noboa en su cuenta de X.

Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los “presos políticos” para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador. Debe responder por asociación ilícita en el… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 7, 2026

Tras este episodio, Ecuador decidió llamar a consultas a su embajador en Bogotá y suspender las mesas técnicas que estaban previstas para continuar el diálogo bilateral. La canciller Gabriela Sommerfeld explicó que estos espacios se retomarán únicamente cuando existan condiciones adecuadas.

Un panorama incierto en la frontera

El contexto actual evidencia una relación bilateral marcada por la desconfianza y la ausencia de acuerdos inmediatos. Mientras Ecuador sostiene que la seguridad es una prioridad innegociable, los efectos de las decisiones comienzan a sentirse en la economía fronteriza y en las dinámicas comerciales.

Con la entrada en vigor del nuevo arancel en mayo, el panorama para exportadores, transportadores y comerciantes de ambos países se torna más complejo, en medio de una disputa que, por ahora, no muestra señales claras de resolución.