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    ¡Brahyam cayó en Aranjuez!: Interpol retuvo a paisa buscado por homicidios en Brasil

    La caída de este “cerebro” del sicariato no fue casualidad

    Publicado por: SoloDuque

    BRAHYAM ANGULO RENDÓN El joven paisa coordinaba los sicarios y facilitaba los medios para la ejecución del delito, particularmente en la capital Federal Brasilia, según las autoridades.
    El joven paisa coordinaba los sicarios y facilitaba los medios para la ejecución del delito, particularmente en la capital Federal Brasilia, según las autoridades.
    ¡Brahyam cayó en Aranjuez!: Interpol retuvo a paisa buscado por homicidios en Brasil

    Resumen: La caída de este "cerebro" del sicariato no fue casualidad. La retención fue materializada por un equipo especializado de la DIJIN - OCN INTERPOL Colombia. Para lograr ubicarlo en las empinadas calles de Aranjuez, los agentes tuvieron que realizar exhaustivas labores de verificación en campo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El brazo de la justicia internacional llegó hasta el tradicional barrio Aranjuez, en la comuna 4 de Medellín. El pasado miércoles, 8 de abril de 2026, se materializó la retención del ciudadano colombiano Brahyam Angulo Rendón, un hombre de alto valor para las autoridades judiciales de Brasil, que lo buscaban desesperadamente por el delito de homicidio agravado.

    El terror de Brasilia escondido en Medellín

    Las investigaciones revelan que Angulo Rendón no era un delincuente común. Según el expediente internacional, el requerido actuaba como determinador, autor intelectual, dentro de una peligrosa estructura criminal con operaciones en el país suramericano.

    Su rol estaba estrictamente orientado a la planificación y direccionamiento de homicidios selectivos. Él era el encargado de coordinar a los sicarios y facilitar los medios logísticos y armamentísticos para la ejecución de los crímenes, sembrando el terror particularmente en la Capital Federal, Brasilia.

    La caída de este “cerebro” del sicariato no fue casualidad. La retención fue materializada por un equipo especializado de la DIJIN – OCN INTERPOL Colombia

    Un trabajo milimétrico de inteligencia

    La caída de este “cerebro” del sicariato no fue casualidad. La retención fue materializada por un equipo especializado de la DIJIN – OCN INTERPOL Colombia. Para lograr ubicarlo en las empinadas calles de Aranjuez, los agentes tuvieron que realizar exhaustivas labores de verificación en campo, cruce de bases de datos, análisis de información reservada y un amplio despliegue de capacidades investigativas en la ciudad de Medellín.

    Próxima parada: La extradición

    Tras su detención, el ciudadano colombiano fue puesto a disposición inmediata de la Fiscalía General de la Nación.

    Actualmente, el retenido se encuentra bajo estricta custodia a la espera de que el gobierno de Brasil envíe la documentación correspondiente por vía diplomática. Las autoridades del país vecino cuentan con un término legal y establecido de cinco (5) días hábiles para formalizar la solicitud, con el fin de que la justicia colombiana expida la orden de captura definitiva con fines de extradición.

    BRAHYAM ANGULO RENDÓN El joven paisa coordinaba los sicarios y facilitaba los medios para la ejecución del delito, particularmente en la capital Federal Brasilia, según las autoridades.

    El joven paisa coordinaba los sicarios y facilitaba los medios para la ejecución del delito, particularmente en la capital Federal Brasilia, según las autoridades.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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