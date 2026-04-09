¡Brahyam cayó en Aranjuez!: Interpol retuvo a paisa buscado por homicidios en Brasil

El joven paisa coordinaba los sicarios y facilitaba los medios para la ejecución del delito, particularmente en la capital Federal Brasilia, según las autoridades.

Resumen: La caída de este "cerebro" del sicariato no fue casualidad. La retención fue materializada por un equipo especializado de la DIJIN - OCN INTERPOL Colombia. Para lograr ubicarlo en las empinadas calles de Aranjuez, los agentes tuvieron que realizar exhaustivas labores de verificación en campo

Minuto30.com .- El brazo de la justicia internacional llegó hasta el tradicional barrio Aranjuez, en la comuna 4 de Medellín. El pasado miércoles, 8 de abril de 2026, se materializó la retención del ciudadano colombiano Brahyam Angulo Rendón, un hombre de alto valor para las autoridades judiciales de Brasil, que lo buscaban desesperadamente por el delito de homicidio agravado.

El terror de Brasilia escondido en Medellín

Las investigaciones revelan que Angulo Rendón no era un delincuente común. Según el expediente internacional, el requerido actuaba como determinador, autor intelectual, dentro de una peligrosa estructura criminal con operaciones en el país suramericano.

Su rol estaba estrictamente orientado a la planificación y direccionamiento de homicidios selectivos. Él era el encargado de coordinar a los sicarios y facilitar los medios logísticos y armamentísticos para la ejecución de los crímenes, sembrando el terror particularmente en la Capital Federal, Brasilia.

Un trabajo milimétrico de inteligencia

La caída de este “cerebro” del sicariato no fue casualidad. La retención fue materializada por un equipo especializado de la DIJIN – OCN INTERPOL Colombia. Para lograr ubicarlo en las empinadas calles de Aranjuez, los agentes tuvieron que realizar exhaustivas labores de verificación en campo, cruce de bases de datos, análisis de información reservada y un amplio despliegue de capacidades investigativas en la ciudad de Medellín.

Próxima parada: La extradición

Tras su detención, el ciudadano colombiano fue puesto a disposición inmediata de la Fiscalía General de la Nación.

Actualmente, el retenido se encuentra bajo estricta custodia a la espera de que el gobierno de Brasil envíe la documentación correspondiente por vía diplomática. Las autoridades del país vecino cuentan con un término legal y establecido de cinco (5) días hábiles para formalizar la solicitud, con el fin de que la justicia colombiana expida la orden de captura definitiva con fines de extradición.