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Resumen: Una colombiana de 23 años fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando hacía tránsito en un vuelo procedente de Medellín con destino final a París. Durante la inspección de dos maletas, las autoridades encontraron dos planchas impregnadas con una presunta sustancia ilícita, además de dinero en euros y equipos tecnológicos. La mujer y las evidencias quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar las circunstancias del caso.

¡Escala en Panamá terminó en aprehensión! Colombiana viajaba de Medellín a París con presunta droga

Una pasajera colombiana de 23 años fue aprehendida en Panamá durante un procedimiento de control realizado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que unidades policiales inspeccionaran el equipaje con el que viajaba desde Medellín.

Según la información entregada por la Policía Nacional de Panamá, la joven llegó en un vuelo procedente de la capital antioqueña y hacía tránsito en territorio panameño antes de continuar hacia París, Francia, su destino final.

El procedimiento contó con la participación de unidades policiales y funcionarios del Ministerio Público, quienes quedaron a cargo de las actuaciones posteriores relacionadas con el caso.

La revisión comenzó durante el control en el aeropuerto

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados consideraron sospechosa la actitud de la pasajera al notar su presencia, por lo que procedieron a inspeccionar las dos maletas que llevaba consigo.

Durante la revisión fueron encontradas dos planchas impregnadas con una presunta sustancia ilícita. A partir de este hallazgo, las autoridades procedieron con la aprehensión de la mujer.

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El informe también señala que fueron incautados dinero en efectivo en euros y equipo tecnológico. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuánto dinero fue encontrado ni qué dispositivos hacían parte de las evidencias.

Tampoco se ha informado oficialmente qué tipo o cantidad de sustancia habría sido localizada en las planchas. Estos detalles deberán ser establecidos durante la investigación.

El caso quedó en manos de las autoridades

La Policía Nacional informó que la mujer y las evidencias fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias del caso.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que la presunta sustancia era transportada y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación panameña.

Por ahora, la información oficial señala el hallazgo de las dos planchas impregnadas con una presunta sustancia ilícita, además del dinero en euros y los equipos tecnológicos. La aprehensión, por sí sola, no determina responsabilidad penal, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de definir el curso del proceso.