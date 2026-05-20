Ariel Percy Molina Pimentel, quien se venía desempeñando como Encargado de Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia. Foto: Redes Sociales

Resumen: El Gobierno colombiano sustentó esta drástica decisión basándose en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el cual rige los protocolos y herramientas que tienen las naciones ante impases de esta naturaleza.

Escala la crisis diplomática: Colombia ordena la salida del representante de Bolivia por «reciprocidad»

Minuto30.com .- La tensión diplomática entre Bogotá y La Paz acaba de sumar un nuevo y contundente capítulo. Como respuesta directa a la decisión del Gobierno boliviano de expulsar a la embajadora de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano anunció este miércoles la aplicación del principio de reciprocidad, ordenando la salida del representante diplomático de Bolivia en el país.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería colombiana notificó la conclusión de las funciones de Ariel Percy Molina Pimentel, quien se venía desempeñando como Encargado de Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia.

La medida: Reciprocidad y Convención de Viena

El Gobierno colombiano sustentó esta drástica decisión basándose en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el cual rige los protocolos y herramientas que tienen las naciones ante impases de esta naturaleza.

La Cancillería dejó claro que la salida del diplomático boliviano es una respuesta directa y equivalente (reciprocidad) a la declaratoria de persona non grata que sufrió la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo en territorio boliviano horas antes.

Defensa frente a las acusaciones de «injerencia»

El punto más álgido de la crisis se originó por los señalamientos de Bolivia sobre una supuesta «injerencia constante» del presidente Gustavo Petro en sus asuntos internos y un presunto apoyo a movimientos desestabilizadores.

Frente a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia fue categórico en su defensa y desmintió las acusaciones:

«El Ministerio enfatiza que no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno Nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia», dictó el documento oficial.

Asimismo, Colombia ratificó su compromiso irrestricto con principios fundamentales del derecho internacional, tales como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

En contexto: Crisis diplomática: Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia acusando a Gustavo Petro de injerencia y desestabilización

Colombia mantiene «Puertas abiertas al diálogo»

A pesar del cruce de expulsiones diplomáticas, el Gobierno colombiano matizó la situación aclarando que no se trata de una ruptura definitiva de las relaciones bilaterales.

En su comunicado, Colombia expresó:

Disposición de ayuda: Mantendrá su voluntad de acompañar iniciativas en favor de la paz, el diálogo político y los derechos humanos en Bolivia, pero aclaró que esto se hará «siempre a solicitud del Gobierno boliviano».

Lazos históricos: Reafirmó los vínculos de fraternidad y cooperación que unen a ambas naciones desde hace más de un siglo.

Canales abiertos: Reiteró el compromiso de mantener disponibles los canales diplomáticos para superar la coyuntura.