“Es una persona fantastica”: Trump confirma llamada telefónica con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en un momento de cambios políticos significativos en el país sudamericano. La comunicación se produce un día antes de que Trump reciba en la Casa Blanca a María Corina Machado, líder opositora venezolana.

Durante un encuentro con periodistas en la Oficina Oval, Trump destacó la buena sintonía con Rodríguez:

“Tuvimos una gran conversación hoy, ella es una persona fantástica, ella es una persona con quien trabajamos muy bien, tuvimos una llamada, una larga llamada con ella hoy (…) Nos estamos llevando muy bien con Venezuela.”

El mandatario agregó que en el diálogo se abordaron temas estratégicos como petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, y subrayó los avances que se están logrando en la relación bilateral. En un mensaje publicado en su red social, Trump señaló:

“Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”

Cooperación y excarcelaciones

Por su parte, Delcy Rodríguez confirmó la llamada y destacó que se desarrolló en un tono de cooperación:

“La conversación se dio en un marco de respeto mutuo, orientada a una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos.”

Rodríguez asumió el cargo de presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante una operación en Caracas realizada por fuerzas estadounidenses. En los últimos días, Rodríguez ha informado que 406 personas han sido liberadas como parte de un proceso de excarcelación que “se mantiene abierto”.

Expectativas antes del encuentro con Machado

Este jueves, la atención se trasladará al encuentro entre Trump y María Corina Machado en Washington. Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, asistirá para discutir el papel de la oposición venezolana en el proceso de transición y sus perspectivas sobre la democracia y los cambios políticos futuros.

El diálogo telefónico entre Trump y Rodríguez se da en un momento complejo, en el que Estados Unidos refuerza su influencia en la política venezolana y busca reconstruir relaciones diplomáticas que habían estado deterioradas durante años tras largos períodos de tensiones entre ambos países.