EE.UU. suspende trámite de visas para 75 países, incluyendo a Colombia

Resumen: El gobierno de Donald Trump suspende el trámite de visas para 75 países, incluido Colombia, a partir del 21 de enero de 2026 por tiempo indefinido.

Un terremoto diplomático sacude a los viajeros colombianos tras conocerse que el gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Estado, ordenó la suspensión inmediata y por tiempo indefinido de los trámites de visas para ciudadanos de 75 naciones.

La medida, que entrará en vigor el próximo miércoles 21 de enero de 2026, incluye a Colombia en una lista negra de países cuyos nacionales no podrán procesar sus documentos de ingreso bajo el argumento de una reevaluación de seguridad para evitar que los inmigrantes se conviertan en una “carga pública”.

La orden fue confirmada por mensajes de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, surge tras un memorando firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

En el documento se instruye a los cónsules de todo el mundo a negar las visas amparándose en normativas que ahora consideran factores como el peso, la edad, el dominio del inglés y el historial financiero del solicitante.

Lea también: ¡Minutos de pánico! Seis hombres armados sembraron terror en restaurante de Kennedy, Bogotá

La alcaldía busca cerrar el paso a quienes puedan representar un costo para el sistema de bienestar social estadounidense, una política que se ha endurecido drásticamente en este segundo mandato de Trump.

Esta parálisis administrativa genera un caos total de cara al Mundial de Fútbol 2026, evento que se celebrará en pocos meses. Miles de fanáticos colombianos que ya cuentan con boletas compradas y tiquetes aéreos quedarían en un limbo jurídico, pues la “pausa” en las visas no tiene fecha de finalización.

Además de Colombia, países como Brasil, Uruguay y gran parte de Medio Oriente y África están cobijados por esta restricción que promete elevar las tensiones diplomáticas a niveles históricos.

Más noticias Internacionales