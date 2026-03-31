Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó tajantemente la solicitud del Gobierno de Gustavo Petro a la Fiscalía para levantar las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales de la ciudad. Gutiérrez calificó la medida como un insulto a las víctimas, asegurando que la Paz Total es una entrega del país al crimen organizado con el fin de permitir que estos delincuentes realicen proselitismo político en los barrios e interfieran en las próximas elecciones presidenciales.

“Es un insulto”: Fico Gutiérrez arremete contra Petro por querer levantar órdenes de captura a 23 cabecillas

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, denunció que la medida del Gobierno Nacional busca favorecer a estructuras criminales de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Una nueva y profunda grieta se abrió entre la administración distrital de Medellín y el Gobierno Nacional. El alcalde Fico Gutiérrez calificó como un “absurdo” y una “entrega total de Colombia a los criminales” la reciente solicitud del Ejecutivo a la Fiscalía General de la Nación para levantar las órdenes de captura de 23 cabecillas de estructuras delincuenciales que operan en la capital de Antioquia.

A través de una enérgica declaración, Gutiérrez vinculó esta decisión con el polémico episodio del “Tarimazo”, señalando que el presidente Gustavo Petro está cumpliendo compromisos con quienes considera sus “verdaderos amigos”.

Críticas a la “Paz Total”

El mandatario local fue enfático al cuestionar la política bandera del Gobierno Nacional, asegurando que no existe tal “Paz Total”, sino una estrategia para permitir que líderes criminales retomen el control territorial en los barrios.

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“Lo que pretende Petro con esto es que puedan salir de la cárcel, con la falsa excusa de la ‘Paz’ para hacer campaña en los barrios. Adivinemos a favor de quién”, sentenció el alcalde a través de sus canales oficiales.

Alerta por interferencia electoral

Según el alcalde, la liberación o suspensión de órdenes de captura de estos 23 individuos tiene un trasfondo netamente político: la interferencia en las elecciones presidenciales. Gutiérrez advirtió que estas estructuras siguen activas en delitos de alto impacto como:

Homicidio y extorsión.

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Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Microtráfico y envenenamiento de la juventud con drogas.

Finalmente, Federico Gutiérrez aseguró que no guardará silencio ante lo que considera un agravio a las víctimas y que continuará “luchando por la gente”, concluyendo con un llamado a que “pronto cese la horrible noche”, en clara alusión a la actual gestión nacional.

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