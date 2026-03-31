Caen cinco ciberdelincuentes por millonario hurto mediante ‘Email Spoofing’ en Colombia

Resumen: Capturados cinco ciberdelincuentes en Medellín y la Costa por robos de más de $500 millones. Usaban correos falsos para suplantar entidades judiciales.

La delincuencia digital recibió un golpe certero tras un operativo conjunto entre la DIJIN y la Fiscalía General de la Nación, que permitió la captura de cinco presuntos expertos en robos informáticos en Medellín, Barranquilla y Malambo.

Según las autoridades, esta red criminal se especializaba en suplantando la identidad de entidades judiciales para engañar a sus víctimas a través de correos electrónicos falsos, una modalidad técnica conocida como “Email Spoofing”. Mediante mensajes que aparentaban ser notificaciones oficiales, lograban que empresarios y ciudadanos incautos abrieran archivos infectados con software malicioso que les entregaba el control total de sus dispositivos.

Una vez que el programa espía se instalaba en los equipos, los delincuentes tomaban el mando de forma remota, accediendo sin restricciones a plataformas financieras. Desde allí, desviaban fondos de manera masiva y alteraban los pagos de nómina hacia cuentas controladas por la organización.

Lea también: Cae alias ‘El Apóstol’: lo señalan de extorsión y ataque con granada en Bogotá

Las investigaciones, que le seguían el rastro a la banda desde 2023, revelaron que más de 16 empresas en todo el país resultaron afectadas, consolidando un desfalco superior a los $500 millones de pesos.

En Medellín se hicieron efectivas varias de las capturas clave, especialmente de los “cerebros” encargados de coordinar las transacciones y recibir el botín del fraude.

El teniente coronel Óscar Andrés Gómez Castro explicó que los capturados utilizaban sofisticadas técnicas de ingeniería social para presionar a las víctimas, haciéndoles creer que enfrentaban procesos legales urgentes. Tras ser judicializados, los implicados aceptaron cargos por concierto para delinquir y hurto por medios informáticos; sin embargo, tres de ellos fueron beneficiados con medida de aseguramiento domiciliaria.

Más noticias de Colombia