Resumen: Atlético Nacional oficializó el regreso del arquero argentino Franco Armani, uno de los máximos ídolos de su historia, a través de un emotivo video que conmemora la promesa de retorno que hizo durante su despedida en 2018. La presentación revive sus momentos más gloriosos con el club, como la conquista de la Copa Libertadores 2016, y celebra su vuelta a casa tras un exitoso paso internacional donde se consagró campeón del mundo. Bajo el lema "la historia nunca terminó", la institución verdolaga sella este reencuentro con la mira puesta en seguir cosechando triunfos y escribiendo páginas doradas juntos.

¡Es pa’ uno ponerse a chillar! Atlético Nacional confirmó el regreso del arquero más ganador de su historia

La espera terminó para la afición verdolaga. Atlético Nacional ha hecho oficial el regreso de uno de los máximos referentes de su historia reciente: el arquero argentino Franco Armani. A través de un emotivo video cargado de nostalgia y gloria, el club antioqueño confirmó que el guardameta vuelve a vestir los colores con los que tocó la gloria continental.

El anuncio apela directamente a la memoria del hincha, recordando aquel lejano 5 de enero de 2018, día en que Armani se despidió del Estadio Atanasio Girardot en medio de lágrimas, prometiendo que algún día regresaría a la que siempre consideró su casa.

«La historia nunca terminó»

La presentación oficial repasa los momentos cumbre de su primera etapa en la institución, incluyendo sus históricas atajadas en la Copa Libertadores 2016 y el cariño incondicional de una hinchada que jamás lo olvidó.

«El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco», destacó el club en sus canales oficiales.

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El video resalta el viaje del arquero con un profundo mensaje de gratitud y orgullo: «Cumpliste nuestros sueños. Te fuiste, y cumpliste los tuyos», haciendo alusión a su exitoso paso por el fútbol internacional y su consagración definitiva como campeón del mundo.

Un regreso para seguir haciendo historia

Las imágenes finales del clip muestran a Armani nuevamente en las instalaciones del club, contemplando las vitrinas llenas de trofeos y besando con respeto el escudo verdolaga. La pieza audiovisual cierra con una declaración de intenciones clara para los desafíos venideros de Atlético Nacional:

Volviste a casa.

A seguir luchando.

A seguir triunfando.

A seguir soñando.

El regreso de Franco Armani no solo significa un refuerzo de primer nivel bajo los tres palos, sino una inyección anímica masiva para la plantilla y la afición. El Atanasio Girardot se prepara para ovacionar de nuevo al hombre que se convirtió en leyenda y que hoy regresa para cumplir su promesa.

¡Es pa’ uno ponerse a chillar! Atlético Nacional confirmó el regreso del arquero más ganador de su historia, Franco Armani

¡Bienvenido, Franco!