¡Es oficial! Ya está Tesla en Colombia, y esto es lo que cuestan sus primeros vehículos en el país

La espera por el gigante de la electromovilidad ha terminado. Tesla, el fabricante estadounidense liderado por Elon Musk, realizó hoy su lanzamiento oficial en Colombia con la promesa de transformar el mercado automotriz. La llegada de la marca establece un hito al introducir un modelo de presencia directa y vehículos con precios de entrada competitivos.

La compañía, constituida legalmente como Tesla Motors Colombia S.A.S., realizó su presentación en Bogotá, confirmando que ingresa al país con sus dos modelos más exitosos a nivel global: el Model 3 y el Model Y.

Precios y Portafolio de Entrada

Los precios, filtrados previamente en su página oficial y confirmados hoy por la Country Manager de Tesla para Colombia, Karen Scarpetta, buscan competir fuertemente en el segmento eléctrico:

Tesla Model 3 (Sedán): Su precio de entrada inicia en $109.990.000 pesos en la versión Rear-Wheel Drive.

Tesla Model Y (SUV Crossover): Arranca desde los $119.990.000 pesos.

La versión más asequible del Model 3 ofrece una autonomía cercana a los 520 kilómetros, cifra que resulta competitiva frente a la oferta actual del mercado. La marca también puso a disposición del público versiones de Long Range y Performance de ambos modelos.

Ecosistema Completo y Expansión en Colombia

Tesla operará con un modelo de venta directa en línea, eliminando intermediarios y distribuidores. Los primeros puntos de experiencia y servicio posventa estarán ubicados en el Centro Andino de Bogotá y en el centro comercial El Tesoro de Medellín.

La estrategia de la compañía incluye el despliegue de su infraestructura de Supercargadores en el país y la garantía de servicio y soporte técnico local.

El ingreso de Tesla fue celebrado por el presidente Gustavo Petro, quien el pasado 18 de noviembre dio la bienvenida a la compañía, alineando su llegada con la política nacional de promoción de energías limpias. Las primeras unidades ordenadas se espera que lleguen a manos de sus propietarios entre finales de enero e inicios de febrero de 2026.

