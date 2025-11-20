Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿No te conmueven sus ojos? Este perrito fue abandonado en un Centro Comercial y requiere hogar urgente

Minuto30.com .- Este dulce perrito fue víctima de un cruel acto de abandono. Fue encontrado amarrado y completamente solo en un centro comercial del norte del Valle de Aburrá, y su carita refleja la tristeza y la confusión del momento.

La persona que lo encontró y rescató, a pesar de su gran corazón, no puede conservarlo de forma permanente debido a que ya tiene otros perritos en casa.

Por esta razón, se necesita con urgencia:

Un hogar de paso que pueda brindarle refugio y cuidados temporales.

O, idealmente, una adopción responsable y definitiva para toda la vida.

¡Anímate a cambiarle la vida a este peludito! Dale la oportunidad de conocer la seguridad y el amor que se merece.

Comunícate al whatsapp 3152755727

¡Adopta no compres!

