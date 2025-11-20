¿No te conmueven sus ojos? Este perrito fue abandonado en un Centro Comercial y requiere hogar urgente

Resumen: ¡Anímate a cambiarle la vida a este peludito! Dale la oportunidad de conocer la seguridad y el amor que se merece.
Minuto30.com .- Este dulce perrito fue víctima de un cruel acto de abandono. Fue encontrado amarrado y completamente solo en un centro comercial del norte del Valle de Aburrá, y su carita refleja la tristeza y la confusión del momento.
La persona que lo encontró y rescató, a pesar de su gran corazón, no puede conservarlo de forma permanente debido a que ya tiene otros perritos en casa.
Por esta razón, se necesita con urgencia:
Un hogar de paso que pueda brindarle refugio y cuidados temporales.
O, idealmente, una adopción responsable y definitiva para toda la vida.
¡Anímate a cambiarle la vida a este peludito! Dale la oportunidad de conocer la seguridad y el amor que se merece.
Comunícate al whatsapp 3152755727
¡Adopta no compres!
