¿No te conmueven sus ojos? Este perrito fue abandonado en un Centro Comercial y requiere hogar urgente

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Este dulce perrito fue víctima de un cruel acto de abandono. Fue encontrado amarrado y completamente solo en un centro comercial del norte del Valle de Aburrá, y su carita refleja la tristeza y la confusión del momento.

    La persona que lo encontró y rescató, a pesar de su gran corazón, no puede conservarlo de forma permanente debido a que ya tiene otros perritos en casa.

    Por esta razón, se necesita con urgencia:

    Un hogar de paso que pueda brindarle refugio y cuidados temporales.

    O, idealmente, una adopción responsable y definitiva para toda la vida.

    ¡Anímate a cambiarle la vida a este peludito! Dale la oportunidad de conocer la seguridad y el amor que se merece.

    Comunícate al whatsapp 3152755727

    ¡Adopta no compres!

