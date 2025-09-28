¡Es oficial! Selena Gomez publica las primeras fotos de su boda con Benny Blanco en California

Resumen: Selena Gomez y Benny Blanco contrajeron matrimonio el 27 de septiembre en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, que reunió a familiares, amigos cercanos y celebridades como Taylor Swift, Steve Martin y Paris Hilton. La boda cierra un capítulo de dos años de relación y fue anunciada por la propia Gomez a través de sus redes sociales con fotos y un video del enlace.

La actriz, cantante y empresaria Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco contrajeron matrimonio el pasado 27 de septiembre en una discreta pero estelar ceremonia celebrada en una finca privada en Santa Bárbara, California. La pareja sella así una relación que ha durado alrededor de dos años.

El enlace se confirmó a través de las redes sociales de Selena Gomez, quien compartió fotografías y un video de ambos vestidos de novios, usando únicamente la fecha de la boda como pie de imagen. Esta publicación generó una gran expectación entre sus millones de seguidores.

La ceremonia reunió a numerosas figuras del entretenimiento, destacando la presencia de Taylor Swift, amiga cercana de la novia desde hace más de una década. También asistieron los actores Steve Martin y Martin Short, junto a otras celebridades como Paris Hilton, Ed Sheeran y Ashley Park.

Selena Gomez, que consolidó su carrera desde sus inicios en Disney, es una figura polifacética que ha triunfado en la música, el cine y el ámbito empresarial con su marca de maquillaje Rare Beauty, además de su labor filantrópica con el Rare Impact Fund enfocado en la salud mental. Por su parte, Benny Blanco, de 37 años, es un productor musical y compositor de gran prestigio en la industria.

La boda marca un nuevo capítulo en la vida personal de ambos, cuya relación ha sido seguida con gran atención por sus seguidores en redes sociales y medios internacionales.