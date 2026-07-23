¡Es oficial! Néstor Lorenzo continuará como director técnico de la Selección Colombia

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Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia. Aunque no reveló la duración del nuevo contrato, la entidad destacó el balance del entrenador desde 2022, con 51 partidos dirigidos, el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación al Mundial de 2026. Además, la nueva etapa comenzará con cambios en el cuerpo técnico tras la salida de Luis Amaranto Perea.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este jueves 23 de julio la continuidad de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia de mayores. La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la entidad durante una reunión realizada en Bogotá, con la que ratificó su respaldo al proceso que el entrenador argentino lidera desde 2022.

A través de un comunicado, la FCF anunció la renovación del vínculo con el estratega, aunque no reveló la duración del nuevo contrato ni otros detalles del acuerdo.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.

Con esta decisión, la Federación puso fin a las especulaciones sobre el futuro del entrenador, que surgieron tras la eliminación de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Suiza, definida por penales luego del empate sin goles en los 120 minutos.

En el comunicado, la entidad también destacó los principales logros obtenidos durante el ciclo de Lorenzo.

“El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Balance de su proceso

Desde su llegada al banquillo nacional el 2 de junio de 2022, Lorenzo ha dirigido 51 partidos entre compromisos oficiales y amistosos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

Durante ese periodo, la Selección registró una racha de 28 encuentros invicta, alcanzó el subcampeonato de la Copa América 2024 y aseguró su clasificación al Mundial de 2026.

En la Copa América dirigió seis encuentros, con cuatro victorias, un empate y una derrota. En las Eliminatorias Sudamericanas acumula 18 partidos, con siete triunfos, siete igualdades y cuatro caídas.

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A esas cifras se suman 22 amistosos, en los que consiguió 17 victorias, tres empates y dos derrotas.

En el Mundial de Norteamérica, Colombia disputó cinco partidos, obtuvo tres triunfos y dos empates, mantuvo el invicto durante el tiempo reglamentario y la prórroga, pero quedó eliminada en la tanda de penales frente a Suiza.

En total, el ciclo de Lorenzo registra 96 goles a favor, 44 en contra y un rendimiento cercano al 68,3 %.

Sin detalles sobre la duración del contrato

Aunque la renovación ya es oficial, la Federación no informó hasta cuándo se extenderá el nuevo vínculo del entrenador argentino.

La entidad tampoco explicó si el acuerdo corresponde a un nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030 o si contempla una vigencia diferente, por lo que habrá que esperar un pronunciamiento adicional para conocer esos detalles.

Cambios en el cuerpo técnico

La nueva etapa de Lorenzo comenzará con una modificación en su equipo de trabajo. Luis Amaranto Perea dejó de ser asistente técnico tras asumir como entrenador del Independiente Medellín.

Hasta ahora, la Federación no ha informado quién ocupará ese cargo ni si habrá otros cambios dentro del cuerpo técnico.

La FCF respaldó el proceso de Lorenzo

Con esta renovación, la Federación reiteró su confianza en el trabajo del entrenador, pese a las críticas que surgieron tras la participación de Colombia en el Mundial.

En el cierre del comunicado, la entidad reafirmó su respaldo al proyecto deportivo.

“Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”.

Mientras se conocen más detalles sobre el nuevo contrato, la Selección Colombia ya tiene programados amistosos frente a México y Perú durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, que marcarán el inicio de esta nueva etapa bajo la dirección de Néstor Lorenzo.