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    DIMAYOR confirma aplazamiento del partido Boyacá Chicó y Atlético Nacional

    DIMAYOR pide seriedad a los encargados de los estadios, para que se cumpla el cronograma

    Publicado por: SoloDuque

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    DIMAYOR confirma aplazamiento del partido Boyacá Chicó y Atlético Nacional

    Resumen: Este tipo de posiciones afectan gravemente la programación, el correcto desarrollo de nuestros campeonatos, la planificación deportiva de los equipos

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    La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Fútbol de Tunja la imposibilidad de realizar el compromiso entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, programado para este sábado 25 de julio a las 4:00 p.m.

    Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro. Recordamos que DIMAYOR definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay 2026 desde el mes de enero. Adicionalmente, ratificó el día y hora de este partido desde el pasado 24 de junio del presente año. A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó, Atlético Nacional, DIMAYOR y en especial la ciudad de Tunja que deja de percibir una activación económica importante.

    Este tipo de posiciones afectan gravemente la programación, el correcto desarrollo de nuestros campeonatos, la planificación deportiva de los equipos, así como los compromisos con el canal licenciatario. Desde la DIMAYOR hacemos un esfuerzo grande por hacer una programación anticipada, involucrando siempre a las ciudades que albergan al FPC, consultando qué eventos pueden sobreponerse con los encuentros deportivos, y de esta manera consensuar qué alternativas tomar. Pero es imposible para la Administración poder buscar soluciones cuando se notifican con tan poco tiempo de anticipación.

    Lamentamos profundamente lo que este aplazamiento pueda causar en terceros como equipos, aficionados, medios de comunicación y diferentes partes interesadas. Como explicamos, son situaciones ajenas a la DIMAYOR.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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