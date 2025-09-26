Resumen: El empresario Juan David Tejada anunció el fin de su relación con la influencer Aida Victoria Merlano, luego de varios días de rumores en redes sociales. A través de un comunicado, aseguró que la separación fue en buenos términos, sin infidelidades ni faltas de respeto, y que ambos mantendrán una comunicación sana para centrarse en el bienestar y crianza de su hijo Emmanuel.

¡Es Oficial! Juan David Tejada confirma el fin de su relación con Aida Victoria Merlano: «tienen el derecho de saber la verdad»

Tras varios días de especulaciones en redes sociales, el empresario Juan David Tejada rompió el silencio y confirmó que su relación con la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano llegó a su fin.

Los rumores habían crecido cuando ambos dejaron de compartir publicaciones juntos y, recientemente, Aida Victoria encendió las sospechas al compartir una conversación en Instagram en la que se refirió a sí misma como soltera.

Tejada, conocido en las plataformas digitales como el agropecuario, publicó un comunicado en el que explicó: “Mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Ustedes tienen derecho a saber la verdad […] ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para mantener una comunicación sana”.

El empresario también negó rotundamente que la ruptura se debiera a infidelidades o faltas de respeto: “No fue por deslealtad de ninguno de los dos”. Además, subrayó su compromiso con su hijo Emi, nacido el pasado 29 de julio, a quien prometió acompañar y cuidar de manera constante.

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “El Agropecuario”, anunció a través de un comunicado en Instagram que su relación con Aida Victoria Merlano llegó a su fin.#esreviral pic.twitter.com/1KeJMTOXKP — ES RE VIRAL (@esreviral) September 26, 2025

La relación entre Merlano y Tejada había sido muy visible en redes sociales, en especial durante el embarazo, cuando solían compartir momentos en pareja. Sin embargo, en las últimas semanas los seguidores notaron su ausencia en las historias y publicaciones de ambos, alimentando las versiones de una separación.

Aunque la historia de amor terminó, los dos dejaron claro que su prioridad ahora es la crianza y el bienestar de su hijo, manteniendo el respeto mutuo como base para esta nueva etapa de sus vidas.