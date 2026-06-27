¡Es oficial! Atlético Nacional confirmó a Lucas González como su nuevo técnico

Resumen: Atlético Nacional confirmó a Lucas González como su nuevo director técnico para la Liga 2026-II, luego de que no prosperaran las negociaciones con Reinaldo Rueda. El estratega bogotano llega procedente de Deportes Tolima y estará acompañado por Alexis Henríquez, Tiago Pina y Camilo Cartagena en su cuerpo técnico.

Atlético Nacional definió al entrenador que liderará su proyecto deportivo para el segundo semestre de 2026. Después de analizar varias alternativas para ocupar el banquillo del equipo profesional, la institución antioqueña se decidió por el bogotano Lucas González, quien asumirá el reto tras su paso por Deportes Tolima y llegará acompañado de un grupo de trabajo con el que ya venía desempeñándose.

La elección se produjo luego de que el club no lograra concretar la contratación de Reinaldo Rueda, uno de los principales candidatos para asumir el cargo. Aunque existieron acercamientos y varias conversaciones entre las partes, finalmente el experimentado estratega decidió no aceptar la propuesta.

De acuerdo con la información conocida, Rueda habría priorizado aspectos relacionados con su vida familiar y su permanencia junto a sus seres queridos en Toronto, Canadá. Además, su intención seguiría enfocada en la posibilidad de volver a dirigir una selección nacional si se presenta una oportunidad.

Con ese panorama, la dirigencia verdolaga aceleró las negociaciones con Lucas González, quien tenía contrato vigente con Deportes Tolima y ahora será el encargado de liderar una nueva etapa deportiva en el conjunto antioqueño.

El club oficializó su llegada mediante un comunicado en el que expresó:

«Atlético Nacional anuncia el regreso de Lucas González Vélez, ahora como director técnico del equipo profesional. Una vuelta que tiene historia: en 2021 ya fue parte del cuerpo técnico de las divisiones menores del club, donde dejó huella en procesos formativos que hoy se ven reflejados en jugadores del primer equipo».

COMUNICADO OFICIAL – Nuevo director técnico. pic.twitter.com/I1QLg0Ba5S — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 27, 2026

Un cuerpo técnico que llega desde Deportes Tolima

Lucas González no llegará solo a Medellín. Nacional también incorporó a varios integrantes de su anterior cuerpo técnico, con quienes trabajó recientemente en Deportes Tolima.

Alexis Henríquez será el asistente técnico principal, mientras que Tiago Pina ocupará el cargo de segundo asistente. Por su parte, Camilo Cartagena continuará como preparador físico del equipo.

Los tres hicieron parte del proceso desarrollado en el conjunto pijao, donde alcanzaron resultados destacados tanto en la Liga colombiana como en la Copa Libertadores. Bajo ese proyecto, Tolima logró clasificar a los octavos de final del torneo continental, instancia en la que enfrentará a Independiente del Valle, de Ecuador.

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La llegada de González también hace parte de una reestructuración que comenzó semanas atrás dentro de Atlético Nacional. Uno de los primeros cambios fue la salida del director deportivo Gustavo Fermani, quien dejó la institución tras dos años en el cargo.

Su reemplazo fue Víctor Marulanda, exjugador verdolaga que ya había desempeñado esa función anteriormente y que regresó a la institución luego de su experiencia en el fútbol ecuatoriano.

El regreso de un técnico que ya conocía la casa

Aunque esta será su primera experiencia al frente del equipo profesional de Nacional, Lucas González no es un desconocido para el club.

En 2021 integró los procesos formativos de las categorías Sub-17 y Sub-20, trabajo que posteriormente le abrió las puertas para asumir su primera experiencia como entrenador principal en Águilas Doradas.

En el conjunto del Oriente antioqueño llamó la atención por su propuesta de juego ofensiva, asociativa y de presión alta, además de liderar una de las mejores campañas en la fase de todos contra todos del campeonato colombiano.

Posteriormente dirigió al América de Cali, donde vivió una etapa de contrastes. Tras un comienzo complicado, consiguió consolidar una extensa racha de partidos sin conocer la derrota y clasificó al equipo a los cuadrangulares semifinales, aunque no logró mantener ese rendimiento en la fase definitiva del torneo.

Más adelante asumió un nuevo desafío internacional con Central Córdoba, de Argentina. Su paso por el fútbol de ese país fue breve debido a la necesidad inmediata de resultados del club en la lucha por la permanencia.

En junio de 2025 fue anunciado como entrenador del Deportes Tolima. Durante su etapa en Ibagué dirigió 63 compromisos oficiales, registrando un balance de 31 victorias, 13 empates y 19 derrotas. Además, condujo al equipo hasta la final de la Liga colombiana 2025-II, en la que cayó frente a Junior.

Ahora, el entrenador bogotano afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera al asumir la dirección técnica del club más ganador del fútbol colombiano.

Bienvenido Lucas, al más grande pic.twitter.com/K1b9FYZD3W — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 27, 2026

La pretemporada del equipo comenzará en los próximos días y el estreno oficial de Lucas González en el banquillo verdolaga está previsto para el 25 de julio, cuando Atlético Nacional visite a Boyacá Chicó en el inicio de la Liga colombiana 2026-II.