Resumen: El crimen de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown en México sigue sin esclarecerse. Ahora, la desaparición de Angie Miller suma más misterio al caso.

Angie Miller, pareja sentimental de B-King, desapareció tras el asesinato de los artistas en México

El crimen de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown en México continúa rodeado de misterio y cada día surgen nuevas piezas en el caso.

Alfredo Molano, cónsul de Colombia en ese país, aseguró que detrás de los asesinatos podrían estar involucradas estructuras criminales de alto poder.

Molano explicó que los hechos son complejos, pues la desaparición y posterior homicidio se registraron en Polanco, un sector exclusivo de Ciudad de México. Además, indicó que uno de los artistas, DJ Regio Clown, residía en Guanajuato, una región con fuerte presencia de carteles.

De acuerdo con las versiones que circulan, los colombianos habrían aceptado una invitación de personas conocidas como ‘El Comandante’ y ‘Sergio’, quienes les facilitaron un automóvil para desplazarse.

Según el cónsul, no fueron forzados, sino que acudieron por voluntad propia a un destino aún desconocido.

El caso tomó un nuevo giro tras confirmarse la desaparición de Angie Miller, actriz venezolana y al parecer pareja sentimental de B-King.

Angie Miller, quien había participado activamente en la búsqueda de los artistas, fue vista por última vez el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía de Ciudad de México emitió un cartel de búsqueda en el que se detallan sus rasgos físicos y tatuajes distintivos. Según la información revelada por Univisión, Miller habría salido de su casa dejando a su hija de 2 años al cuidado de una niñera y desde entonces no hay rastro de su paradero.

Las autoridades mexicanas continúan las investigaciones mientras el entorno de los artistas permanece en alerta.

El crimen de B-King y DJ Regio Clown, junto con la desaparición de Angie Miller, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los extranjeros en medio de la violencia que azota a varias regiones del país.

