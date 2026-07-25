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Resumen: La concejal de Bogotá María Clara Name denunció las demoras que, según afirmó, ha tenido con la EPS Sanitas para la entrega de una ortesis craneal requerida por su bebé de 9 meses. La funcionaria aseguró que lleva cerca de un mes esperando una respuesta y señaló dificultades durante el trámite. Además, habilitó un canal para recibir casos de familias que enfrentan presuntas barreras en el acceso a servicios de salud para niños y niñas.

“Es doloroso e inaceptable”: Concejal de Bogotá denuncia demora de EPS en tratamiento para su bebé de 9 meses

La concejal de Bogotá María Clara Name hizo pública una situación que, según aseguró, enfrenta desde hace aproximadamente un mes con la EPS Sanitas mientras espera la autorización y entrega de una ortesis craneal, dispositivo médico requerido por su hijo de nueve meses como parte de su tratamiento.

De acuerdo con la cabildante, pese a las gestiones realizadas, el trámite no ha avanzado y no ha recibido una respuesta definitiva por parte de la entidad. Según explicó, durante este tiempo ha tenido dificultades para conocer el estado de la solicitud.

«Hasta ese momento no hemos recibido respuesta», manifestó la concejal, al señalar que también han recibido «evasivas», interrupciones en las llamadas y falta de claridad sobre el proceso.

Name utilizó su caso para llamar la atención sobre las dificultades que, según indicó, enfrentan muchas familias al intentar acceder a tratamientos, procedimientos, medicamentos o citas médicas para sus hijos.

Llamado por la atención de los menores

Durante su pronunciamiento, la concejal hizo un llamado al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para que preste atención a la situación del sistema de salud y a las demoras que, según afirmó, afectan especialmente a niños y niñas.

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La funcionaria señaló que existen menores que permanecen a la espera de autorizaciones para cirugías, medicamentos, procedimientos especializados y consultas médicas, lo que lleva a muchas familias a acudir a diferentes instancias para buscar soluciones.

«Ver interrumpido o aplazado el tratamiento de un hijo por demoras administrativas es una situación dolorosa e inaceptable», afirmó.

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Canal para recibir denuncias

Ante esta situación, Name anunció la habilitación de un formulario para que padres, madres y cuidadores puedan reportar casos relacionados con posibles barreras en la atención en salud de menores de edad.

Según explicó, la información recibida será gestionada ante las entidades correspondientes con el objetivo de realizar seguimiento a cada caso.

El canal está dirigido a familias que enfrenten dificultades con autorizaciones, entrega de medicamentos, procedimientos, dispositivos médicos u otros servicios de salud.

La autorización continúa pendiente

La concejal indicó que continúa a la espera de la autorización de la ortesis craneal requerida por su hijo de nueve meses.

«Hoy vivo las barreras del sistema de salud al esperar con urgencia la autorización de la ortesis craneal casco», expresó.

Finalmente, aseguró que seguirá realizando control político sobre este tipo de situaciones y buscando visibilizar las dificultades que, según sostiene, persisten en el acceso oportuno a servicios de salud.