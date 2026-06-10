Resumen: Juliana Calderón confirmó que está embarazada, mostró el avance de su gestación y habló sobre la felicidad que le ha traído esta nueva etapa. Además, negó los rumores que la relacionaban con Juan David Tejada como padre de su bebé y aseguró que revelará esa información cuando ambos estén preparados para hacerlo.

¿Es de ‘el agropecuario’? Juliana Calderón rompió el silecio y respondió a los rumores sobre el padre de su bebé

Después de varios días de rumores y especulaciones en redes sociales, la empresaria e influenciadora Juliana Calderón decidió hablar públicamente sobre una de las noticias más importantes de su vida: la llegada de su primer hijo.

La creadora de contenido apareció en una transmisión en vivo para responder preguntas de sus seguidores y aclarar diferentes versiones que habían surgido desde que se conoció la noticia de su embarazo. Durante la conversación, confirmó que efectivamente está esperando un bebé y dejó ver que ya se encuentra en una etapa avanzada de gestación.

Las dudas sobre su estado comenzaron a circular luego de que su hermana, Yina Calderón, revelara públicamente que la familia estaba preparándose para recibir a un nuevo integrante. Desde ese momento, miles de usuarios comenzaron a comentar el tema en redes sociales, mientras Juliana optaba por mantenerse alejada de las declaraciones públicas.

Sin embargo, la empresaria decidió poner fin a la incertidumbre y mostrar por primera vez cómo avanza su embarazo. Durante la transmisión, habló con naturalidad sobre los cambios que ha experimentado en los últimos meses y aseguró sentirse feliz por esta nueva etapa.

Según explicó, la llegada de su hijo representa una bendición que apareció en un momento significativo de su vida. Juliana aseguró que recibe esta experiencia con gratitud y que considera que todo ocurrió en el instante adecuado.

La influenciadora también contó que, pese a la sorpresa inicial, hoy vive el proceso con tranquilidad y entusiasmo. Incluso reveló que ya tiene definidos varios nombres para su bebé, aunque por ahora no ha confirmado oficialmente cuál es su sexo.

Entre las opciones que contempla si se trata de una niña se encuentran Guadalupe y Dulce María. La empresaria explicó que uno de esos nombres está relacionado con la devoción que siente su familia por la Virgen de Guadalupe, una figura religiosa que ha estado presente a lo largo de su vida.

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La incógnita sobre el padre del bebé

Uno de los asuntos que más interés ha despertado entre los internautas es la identidad del padre del bebé.

Desde que se conoció el embarazo comenzaron a circular diferentes versiones en redes sociales. Algunos usuarios mencionaron a personas que han estado relacionadas sentimentalmente con Juliana en distintos momentos de su vida, mientras que otros señalaron a figuras conocidas del entorno digital.

Ante esos comentarios, la influenciadora aclaró que la identidad del padre será revelada más adelante y explicó que se trata de una decisión que involucra a ambas partes.

“El papá de mi hijo lo voy a contar en su momento, cuando él también se sienta bien de contar las cosas, porque no solo depende de mí, sino también de él”, afirmó.

Entre los nombres que más fueron mencionados por los usuarios apareció el de Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “el agropecuario” y reconocido por haber sostenido una relación con Aida Victoria Merlano.

No obstante, Juliana negó que exista actualmente un vínculo sentimental entre ambos y aseguró que lo considera únicamente un amigo.

“No, no, no, póngale cuidado. Yo quiero mucho a Juan David porque es excelente persona, porque es un buen amigo, porque todo el tema. Mmm, pero hasta ahí. Entonces, yo no puedo pasar por encima de lo que él quiera o no quiera, por mí contar quién es el papá del hijo, subirlo, decir es el papá, esto lo otro”, aseguró.

Más detalles serán revelados próximamente

Aunque prefirió mantener algunos aspectos de su vida privada bajo reserva, Juliana dejó claro que planea compartir más información sobre esta experiencia en el futuro.

“Llegará el momento del papá. Va a llegar ese momento. Tienen que estar muy pendientes de mi Instagram, porque voy a publicar todo el tema”, concluyó.

Además, contó que la noticia fue tan inesperada para ella que decidió realizarse cuatro pruebas de embarazo antes de convencerse completamente del resultado.

La empresaria también reveló que ya conserva algunas prendas para el bebé, entre ellas un regalo que recibió de su hermana Claudia Calderón. Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a las publicaciones que realizará en los próximos meses, a la espera de conocer nuevos detalles sobre esta etapa y sobre la llegada del primer hijo de la influenciadora.