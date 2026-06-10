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    ¡Miles de me gusta! La modelo Laura Tobón anuncia su segundo embarazo

    Con un mensaje lleno de gratitud, Tobón reveló que volverá a ser madre cuatro años después del nacimiento de su primer hijo

    Publicado por: SoloDuque

    Laura Tobón en una imagen de archivo
    Laura Tobón en una imagen de archivo
    ¡Miles de me gusta! La modelo Laura Tobón anuncia su segundo embarazo

    Resumen: Con un mensaje lleno de gratitud, Tobón reveló que volverá a ser madre cuatro años después del nacimiento de su primer hijo

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    Minuto30.com .- La reconocida modelo y presentadora colombiana, Laura Tobón, conmovió a sus seguidores en las redes sociales al confirmar una noticia muy esperada: está en la dulce espera de su segundo bebé. A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, compartió la alegría que embarga a su hogar en esta nueva etapa.

    Una «segunda bendición» cuatro años después

    Con un mensaje lleno de gratitud, Tobón reveló que volverá a ser madre cuatro años después del nacimiento de su primer hijo. La presentadora destacó que su mayor sueño siempre ha sido construir un hogar sólido y lleno de amor.

    «Para nosotros, lo más importante siempre ha sido la familia. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud y emoción, queremos compartir que, 4 años después, volvemos a recibir una noticia que nos cambia la vida y nos llena el alma: llega nuestra segunda bendición», escribió en su publicación.

    Tobón aseguró que, junto a su esposo, vuelven a sentir «esas mariposas y esa ilusión inmensa», mostrándose profundamente emocionados por los recuerdos que están a punto de construir.

    Lucca cumplirá su sueño de ser hermano mayor

    Uno de los detalles más tiernos del anuncio fue el papel protagónico de su primogénito, Lucca. De acuerdo con la modelo, el pequeño era uno de los más entusiastas con la idea de agrandar la familia:

    Un anhelo cumplido: «Y si alguien soñaba con este momento tanto como nosotros, es Lucca. Su deseo de convertirse en hermano mayor por fin se hace realidad», relató Tobón.

    Amor incondicional: La pareja reafirmó su compromiso de acompañar a sus hijos en cada paso y enseñarles lo hermoso que es crecer rodeados de amor familiar.

    La publicación, que culmina con un tierno mensaje de bienvenida al bebé en camino, «Ya te amamos más de lo que imaginamos posible», se llenó rápidamente de miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de amigos, celebridades y seguidores que felicitaron a la familia por esta nueva bendición.

    Con un emotivo video, la modelo anuncio «la buena nueva»: click acá

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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