Resumen: El embalse alcanzó el 80,58 % de almacenamiento, pero aún necesita aumentar sus reservas en cerca de 11,5 puntos porcentuales para llegar a la meta del 92 %.

EPM mantiene el racionamiento de agua: para proteger las reservas de Piedras Blancas

Aunque las lluvias recientes y el ahorro de los usuarios han contribuido a la recuperación del embalse Piedras Blancas, sus reservas aún son insuficientes frente a la meta establecida para afrontar los meses más secos del fenómeno de El Niño. Por esta razón, EPM mantendrá durante esta semana las interrupciones programadas del servicio de acueducto, día por medio, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., en sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín.

Entre el 14 de septiembre y el 17 de octubre, el nivel del embalse aumentó 2,7 puntos porcentuales, al pasar del 77,87 % al 80,58 %. Si bien esta recuperación es positiva, todavía se requiere incrementar las reservas en cerca de 11,5 puntos porcentuales para alcanzar la meta del 92 % de almacenamiento, prevista para enfrentar los meses de mayor exigencia: febrero, marzo y abril de 2027.

Entre el 10 y el 17 de octubre, los hogares abastecidos por este sistema registraron un ahorro promedio de 84 litros diarios por instalación, cuatro litros más que la semana anterior. Este resultado incluye tanto el ahorro voluntario de los usuarios como la disminución del consumo por las interrupciones nocturnas.

Proteger las reservas ante los meses más secos de 2027

Las proyecciones identifican diciembre 2026 a marzo 2027 como períodos especialmente críticos. Por ello, EPM mantiene las medidas preventivas para administrar el agua disponible y reducir el riesgo de enfrentar condiciones más restrictivas durante esos meses.

Por esta razón, el nivel de llenado del embalse no puede analizarse de manera aislada: es necesario considerar los aportes de las fuentes, el consumo de los usuarios, las proyecciones de lluvia y el tiempo durante el cual deberán mantenerse las condiciones de abastecimiento.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las decisiones de EPM se fundamentan en el seguimiento hidrometeorológico, los balances de masa, la modelación del sistema, los niveles de almacenamiento, la demanda y la capacidad operativa. Con esta información, la Empresa continuará evaluando semanalmente las condiciones para ajustar las medidas de manera gradual, sin esperar a que el sistema alcance una situación crítica.

Programación de las interrupciones de acueducto

Las interrupciones continuarán día por medio, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., de acuerdo con la siguiente programación:

Esquema 1 | martes 20, jueves 22 y sábado 24 de octubre de 2026

_Horario: 8:00 p. m. a 4:00 a. m._

* Comuna 1 – Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2.

* Comuna 3 – Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.º 1 y Versalles N.º 2.

* Comuna 4 – Aranjuez: Campo Valdés N.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1.

* Comuna 8 – Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

* Comuna 9 – Buenos Aires: Barrios de Jesús.

Esquema 2 | lunes 19, miércoles 21, viernes 23 y domingo 25 de octubre de 2026

_Horario: 8:00 p. m. a 4:00 a. m._

* Comuna 3 – Manrique: Manrique Oriental y Santa Inés.

* Comuna 4 – Aranjuez: Manrique Central N.º 2.

* Comuna 8 – Villa Hermosa: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.

* Comuna 9 – Buenos Aires: Alejandro Echavarría y Caicedo.

* Comuna 10 – La Candelaria: Los Ángeles y Boston.